Jesulín de Ubrique pone remedio a su último revés de salud antes de volver al ruedo: "Estaba preocupado"

Con el paso de los años, Jesulín de Ubrique se ha consolidado como uno de los toreros más conocidos de nuestro país. No obstante, lo cierto es que lleva sin pisar un ruedo desde hace más de dos décadas. Ahora, a sus 51 años, está a punto de dar un paso al frente para regresar a la arena de la plaza y reaparecer en el marco de un festival taurino, celebrado en el municipio toledano de Aldea en Cabo el próximo 30 de agosto. Pero para que todo salga perfecto, el marido de María José Campanario ha tenido que hacer frente a una lesión que él mismo ha confesado que le estaba empezando a preocupar mucho.

Según ha revelado, padecía un dolor insoportable y creciente en la rodilla que incluso le impedía realizar ciertos movimientos, y es por ello por lo que se ha puesto en manos de los especialistas de la Unidad del Dolor Ventura, centrada en el manejo y tratamiento de todo tipo de cuadros dolorosos y complejos. «De la consulta al ruedo: así ayudamos a Jesulín de Ubrique con su rodilla», publicaba el propio centro médico en sus redes sociales, donde ha compartido un vídeo en el que el diestro se ha sincerado como nunca sobre este último revés de salud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Unidad Dolor Ventura (@unidadolorventura)

«Pues bueno, quitando los pinchazos, porque a mí los pinchazos la verdad que me dan pánico, estoy muy contento porque he venido con dolor, con mucho dolor, y también un poco preocupado por ver cómo iba a ser todo este tema y el proceso de intervención. Pero estoy muy contento», confesaba Jesulín. «Ha sido terminar y ya me puedo agachar y levantar. Me han dicho que incluso me puedo ir a correr. Así que yo estoy encantado», añadía.

Concluía asegurando que le han quitado «de manera radical las molestias y el dolor que tenía», el cual ya empezaba a «fastidiarle lo más grande». La clínica, por su parte, ha señalado que han aplicado «una radiofrecuencia de nervios geniculados para bloquear el dolor» complementada con «un tratamiento de medicina regenerativa mediante plasma rico en plaqueta». «Hoy, Jesulín está de vuelta en movimiento, sin dolor y con más vida», sentenciaban.

Jesulín de Ubrique en un evento en Sevilla. (Foto: Gtres)

Quien también parece estar muy satisfecha con el resultado obtenido es María José Campanario, la cual, a pesar de que no ha añadido ningún dato nuevo, ha querido compartir la publicación citada en su perfil oficial de Instagram. Un gesto que, sin duda, deja entrever que está muy contenta con el tratamiento al que se ha sometido su marido, al mismo tiempo que, una vez más, se ha mostrado como un claro apoyo para el mencionado.