Jesulín de Ubrique y María José Campanario celebran un aniversario importante: 23 años desde que contrajeron matrimonio en la capilla de San Francisco de Paula, en Sanlúcar la Mayor. A lo largo de estas más de dos décadas, su relación ha pasado por distintas etapas, con momentos complicados y otros llenos de alegría, pero siempre han logrado mantener un vínculo sólido y una familia unida. Para celebrar esta fecha, la pareja ha compartido en sus redes sociales una fotografía inédita en blanco y negro que ha captado la atención de sus seguidores por mostrar su complicidad de una manera muy natural.

La imagen muestra a Jesulín y María José posando juntos, con gestos cariñosos y una mirada que refleja confianza y cariño, algo que sigue intacto a pesar del paso del tiempo. La publicación, hecha especialmente por María José Campanario, lleva un mensaje sencillo pero cargado de significado: «23 vueltas al sol juntos. Feliz aniversario, amor». Este mensaje no sólo celebra el tiempo que llevan juntos, sino también el camino que han recorrido como pareja y familia. Además, la fotografía ha sido compartida también por su hija mayor, Julia Janeiro, quien la ha publicado en sus historias de Instagram, evidenciando así la buena relación familiar y el apoyo mutuo que existe entre ellos.

Historia de Instagram de María José Campanario. (Foto: RRSS)

Un detalle interesante de esta publicación es la inclusión de una frase en latín que dice «Fui, sum, ero», que se traduce como «Fui, soy, seré». Esta expresión hace referencia a la continuidad y evolución personal y conjunta a lo largo del tiempo. María José añade unas palabras reflexivas que revelan su forma de ver la vida y el crecimiento que ha experimentado a nivel personal: «Tu pasado no te define. Eres cambio, y estás en camino. Ahora entiendo por qué la vida me trata así. Es para hacerme florecer». Estas palabras muestran que la pareja no solo valora el amor y la estabilidad, sino también el proceso de transformación y aprendizaje que ambos han vivido juntos.

Jesulín y María José han atravesado varios momentos difíciles en estos años, pero también han disfrutado de grandes alegrías. Uno de los hitos más recientes y relevantes en su vida familiar fue la llegada de su tercer hijo, Hugo, en junio de 2022, lo que ha reforzado aún más los lazos familiares y la relación entre ambos. A pesar de que Jesulín es una figura pública muy conocida en España por su trayectoria como torero y María José es odontóloga, ambos han sabido mantener su vida privada bastante alejada del foco mediático. Esto ha contribuido a que su matrimonio se mantenga estable, evitando que la presión pública afecte su relación. Sin embargo, en ocasiones han decidido abrir una pequeña ventana a su intimidad y compartirla con el público. Un ejemplo de ello fue su participación conjunta en el programa Emparejados, emitido en Antena 3, donde mostraron su faceta más personal y cómplice. Además, María José también se atrevió con la televisión en solitario, sorprendiendo a muchos con su participación en Mask Singer.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique en el interior de un coche. (Foto: Gtres)

Así fue la boda de María José Campanario y Jesulín de Ubrique