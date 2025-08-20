Adrián Rodríguez reaparece en medio de su tratamiento contra la adicción: "Me estoy recuperando"

Adrián Rodríguez ha reaparecido en redes sociales, donde habla sobre el duro proceso que atraviesa en medio de la lucha contra sus adicciones. De ese modo, el actor ha compartido dos grandes noticias, y es que ya está de lo más recuperado de su adicción al alcohol y a las drogas. De hecho, trabaja en una clínica de Chiclana desde donde busca ayudar a otras personas que estén afrontando su misma situación.

En un vídeo subido a su cuenta de TikTok, Adrián explica que se encuentra «bastante bien». «Sigo en tratamiento. Como ya sabéis tengo una enfermedad llamada adicción pero, por suerte, he encontrado el camino de la recuperación poco a poco y cada día abrazando mis ganas de vivir», confiesa a sus seguidores. De ahí, que tomase la decisión de trasladarse a Chiclana de la Frontera, donde sigue con sus terapías y tiene un nuevo trabajo alejado del foco mediático.

Adrián Rodríguez en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

El joven, que comenzaba su brillante carrera en series como Los Serrano o Física o Química, terminaba sumido en la terrible espiral de las adicciones. Motivo, que le llevaba a frenar y abandonar su profesión, para centrarse por completo en su salud. Y, ahora, tras varias años de tratamiento, Rodríguez ha reaparecido para brindar apoyo a todo aquel que lo necesite. «Tengo un equipazo de profesionales a mi lado y la verdad es que se vive muy bien y tranquilo», asegura en el mismo vídeo, donde también confiesa que está muy «contento de poder seguir adelante y de que me veáis subiendo contenido sobre mi proceso y sobre todo lo que he aprendido en los últimos años».

Del mismo modo, aprovecha para hacer un llamamiento a sus seguidores. «Si me estás viendo y crees que puedes tener un problema con alguna sustancia o tienes algún familiar que lo tenga, puedes ponerte en contacto conmigo», se ha ofrecido. Y es que en su cuenta, el joven también comparte diversas técnicas con las que ha conseguido mantener ocupada tanto la mente como el cuerpo.

Una iniciativa durante la que está recibiendo muchísimo apoyo, y es que muchos aplauden la valentía que ha tenido David ya no solo para exponer públicamente sus problemas, sino también a la hora de querer ayudar a otros.

«Gracias por mostrarte y por ayudar a otras personas, mucha fuerza para el proceso», le han escrito. «Me alegro mucho de que te estés recuperando. Adelante, y para atrás ni para coger impulso» o «Lo más importante ya lo estás haciendo, que es reconocer lo que te pasa», puede leerse en los comentarios. «De todo se puede salir con fuerza de voluntad y rodeado de gente que te quiere».

De momento, tendremos que esperar para ver si dentro de poco también se anima a retomar su carrera dentro del mundo de la actuación.