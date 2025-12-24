En el Palacio de la Zarzuela está ya todo listo para una de las noches más importantes del año. La princesa Leonor y la infanta Sofía ya han vuelto a casa para celebrar las fiestas en familia y disfrutar de unos días de descanso. La agenda oficial se ha puesto en pausa durante unas semanas y no será hasta el día 6 de enero cuando los Reyes retomen la actividad, aunque no hay que descartar alguna salida privada sorpresa durante las Navidades. Lo que sí es seguro es que este miércoles a las 21:00 tanto don Felipe como doña Letizia y sus hijas se sentarán frente al televisor para ver la retransmisión del Mensaje de Navidad de S.M. el Rey.

Un discurso que, según ha trascendido, se ha vuelto a grabar en el Palacio Real -como el pasado año y en 2015-, aunque todavía no se conoce la ubicación concreta. Además, habrá otras novedades en el mensaje de este año, fruto en parte de las ideas de la nueva directora de comunicación, Rosa Lerchundi. La periodista se incorporó al equipo de Zarzuela después del verano, al igual que Marta Carazo, que es la mano derecha de doña Letizia.

El Rey Felipe en su Mensaje de Navidad de 2024. (Foto: Casa de S.M. el Rey)

Aunque año tras año se conocen con anterioridad algunos detalles menores sobre el discurso, no es hasta el día de la emisión del Mensaje de Navidad cuando se ve el escenario elegido, la posición y el vestuario del monarca, así como el texto del discurso. Secretos que permanecen guardados hasta el último momento salvo para un círculo reducido de personas que tiene toda la información antes que el resto.

Una vez emitido el vídeo, tanto la escenografía como el contenido y los gestos son analizados hasta el mínimo detalle, pero poco se habla de lo que ocurre detrás de las cámaras. Si ha habido o no tomas falsas, cuánto se ha tardado en grabar o si don Felipe ha tenido alguna visita durante el rodaje. Son cuestiones que desconocemos y en las que tampoco se repara, salvo un año que Zarzuela nos permitió colarnos entre bambalinas.

El Rey Felipe durante uno de sus Mensajes de Navidad. (Foto: Casa Real)

El año que el Rey mostró la cara b de su Mensaje de Navidad

En 2018, coincidiendo con el 50 cumpleaños del Rey Felipe, la Casa Real distribuyó una serie de fotografías y vídeos que mostraban la faceta más personal de la Familia Real. Entre ellos, había varios que reflejaban el momento en el que el monarca había grabado su último Mensaje de Navidad, el que se emitió la Nochebuena de 2017.

El Rey Felipe durante uno de sus Mensajes de Navidad. (Foto: Casa Real)

Un discurso que se grabó en la sala de audiencias de la planta superior del Palacio de la Zarzuela y en el que don Felipe contó con el apoyo de su mujer y sus hijas. Tanto doña Letizia como la princesa Leonor y la infanta Sofía quisieron ser testigos de la grabación y durante un descanso entraron en la sala. La princesa y la infanta derrocharon complicidad con su padre antes de marcharse a una sala anexa en la que se estaba supervisando el rodaje.

Leonor y Sofía en una sala durante uno de los Mensajes de Navidad del Rey. (Foto: Casa Real)

Fue la primera vez -y única hasta ahora- que la Casa de S.M. el Rey ha mostrado la otra cara del rodaje. Las cámaras frente al monarca, la iluminación, los técnicos pendientes de todos los detalles y la presencia de su familia viendo el resultado final. Una imagen más cercana y natural de la Familia Real, de una mujer y sus hijas visitando al padre de familia en su lugar de trabajo, aunque éste sea un trabajo muy poco usual.

La Reina con sus hijas en 2017. (Foto: Casa Real)

Los planes de Navidad de la Familia Real

No han trascendido los planes concretos de la Familia Real para estas fechas pero sí que se sabe que don Felipe y doña Letizia festejan la Nochebuena y la Navidad en familia. El día 24 la cena es en casa de los Reyes y se invita a la familia de doña Letizia. El día 25 los Reyes visitan a doña Sofía en su residencia. Una visita que este año es más necesaria que nunca, ya que la madre de Felipe VI acaba de afrontar la pérdida de su prima Tatiana Radziwill, que era casi como una hermana para ella.

Es probable que la Familia Real aproveche estas fiestas para hacer alguna salida privada, igual que el pasado año estuvieron en un mercadillo solidario en Catarroja como gesto de apoyo a las víctimas de la DANA.