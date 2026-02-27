Kate Middleton y Guillermo reestructuran su equipo: una gestora de crisis y un creador de contenido

La crisis de imagen que afecta a la familia real británica a raíz del arresto del ex duque de York y las investigaciones policiales que se están realizando ha puesto a los Windsor en una situación delicada. El rey Carlos III ha expresado su intención de colaborar al máximo con las autoridades y ha dicho que la ley tiene que seguir su curso, lo que ha dejado claro que su hermano no debe tener ningún tipo de privilegio por ser hijo de la Reina Isabel II. Por su parte, varios miembros de la familia han expresado su conmoción por las revelaciones que se han encontrado en los documentos desclasificados del caso de Jeffrey Epstein, al tiempo que han querido transmitir toda su solidaridad a las víctimas del pederasta. Entre ellos, los príncipes de Gales, Kate Middleton y Guillermo.

La pareja es muy consciente de que es la segunda línea tras el monarca y que cualquier escándalo o polémica puede afectar de manera relevante a su futuro. Por eso Guillermo ya está tomando medidas para ayudar a su padre a que el prestigio de la Corona se vea lo menos afectado posible, así como a fortalecer la imagen de los príncipes de cara a los próximos años.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Los fichajes de los príncipes de Gales

Hace unos días trascendió que Kate Middleton y el príncipe Guillermo habían incorporado a su equipo a Liza Ravenscroft, una especialista en gestión de crisis. El fichaje de Ravenscroft se ha producido en uno de los momentos más complicados para la monarquía y ella va a ser la encargada de ayudar a la pareja a plantear las estrategias de comunicación y otras cuestiones cuando haya algún episodio crítico.

Sin embargo, ella no ha sido la única incorporación, sino que Sarah Henwood también se sumó hace poco a la Fundación del Príncipe y la Princesa de Gales. Henwood se ha incorporado como directora ejecutiva tras la salida de Amanda Berry, que ha estado en el cargo desde 2022. Además, la pareja también ha contratado a Rosie Trainor para el departamento de comunicaciones.

Los príncipes de Gales en un acto reciente en Londres. (Foto: Gtres)

Oferta de empleo en Kensington

Además de estos recientes fichajes, ahora los príncipes de Gales están buscando una persona que se encargue de la creación de contenidos digitales para sus redes y su página web. La pareja ha publicado una oferta de empleo en la que ofrecen un puesto a tiempo completo para una persona que se encargue de esta tarea, centrada, sobre todo, en el perfil de Instagram de Kate Middleton y Guillermo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

El nuevo empleado trabajaría 37,5 horas semanales de lunes a viernes y se encargaría de grabar vídeos de los compromisos de agenda. En ocasiones puntuales podría tener que trabajar fuera de horario. Es importante que la persona que se presente al puesto tenga dotes de diplomacia y calma, y pueda actuar con discreción. La confidencialidad es uno de los requisitos principales.