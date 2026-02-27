Pese a su batacazo en política, Pablo Iglesias sigue atacando a los líderes que están al frente del servicio público. A través de sus redes sociales -y de su taberna-, el marido de Irene Montero busca provocar a los que un día fueron sus rivales en el Congreso de los Diputados y, concretamente, contra Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora, el fundador de Unidas Podemos ha creado de la mano de su negocio una camiseta que busca la crispación.

El duro mensaje de Pablo Iglesias a Ayuso

A punto de cumplirse seis años desde que estallara la pandemia del Covid-19, Pablo Iglesias se ha puesto como objetivo provocar de nuevo a los partidos de la derecha. Lo ha hecho a través de una camiseta corporativa que ha diseñado de la mano de la Taberna Garibaldi en la que ha recordado la cifra de fallecidos por la pandemia. Hace justo un año que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el que está al frente Isabel Díaz Ayuso, emitía un comunicado en el que tildó de «invento» y «falsedad» la cifra de 7.291 muertes en las residencias madrileñas. «El número de fallecidos de residencias que agita a la izquierda y a la ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo, señor Reyero, que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz. (…) El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100. (…) Madrid fue la primera comunidad en proteger a sus mayores, porque pusimos en marcha una red de geriatras referentes para hacer de enlace a las residencias. Se medizalizaron 232 residencias, se distribuyeron 12 millones de unidades de material sanitario y se llevaron a cabo 11.200 traslados», dijo.

Las camisetas que Pablo Iglesias ha creado contra Ayuso. (Fotos: Redes Sociales)

Además, la política aprovechó para ponerle los puntos sobre las íes a Pedro Sánchez: «Ante las campañas de descrédito y utilización del dolor por parte de partidos que deberían responder por su gestión y sus medidas inconstitucionales, quiero recordar algunos hechos: hasta que Madrid se puso al frente, el Gobierno no reaccionó. Nos dijeron que esto serían dos o tres casos y permitieron concentraciones, bodas, manifestaciones… Decidimos actuar y fuimos los primeros en cerrar universidades y residencias, pese al rechazo frontal del Gobierno de Sánchez, que desoyó los avisos de la OMS».

Pese a que el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene una cifra, Pablo Iglesias ha vuelto a querer desacreditar al Partido Popular. Lo ha hecho a través de una camiseta que simula un equipo deportivo y en la que aparece el nombre de Isabel Díaz Ayuso con el siguiente mensaje: «7.291 no se iban a morir igual». Además, esta prenda cuenta con otros elementos, como la bandera Republicana o el logo de la Taberna Garibaldi. Por su parte, el marido de Irene Montero ha compartido esta iniciativa con un mensaje cargado de provocaciones hacia el espectro político de la derecha: «Memoria, dignidad, justicia y siempre antifascismo».