Marina Romero ha comenzado un nuevo año por todo lo alto. La nuera de Makoke acaba de cumplir sus 29 rodeada de los suyos tras un año marcado por un bache de salud. La creadora de contenidos, a través de redes sociales, ha publicado muy emocionada y sin perder la sonrisa cómo ha celebrado este día tan señalado en su calendario. A través de un carrete de imágenes, la novia de Javier Tudela ha compartido la íntima reunión en la que no ha faltado tarta y el abrazo de sus amigos, como el de su cuñada, Anita Matamoros. «Muchísimas gracias por todas vuestras felicitaciones. Ha sido un día increíble rodeada de la gente que quiero. Adentrándome en los 29», escribió en redes. Un mensaje que da cuenta que la influencer, pese a los obstáculos, está muy agradecida por el momento vital en el que se encuentra.

El duro año de Marina Romero

Los 28 no han sido un año nada fácil para Marina Romero. El pasado mes de agosto se destapó que Makoke, su suegra, posponía su boda con su novio, Gonzalo, con el que estaba previsto que se casara en septiembre del 2025. Sin embargo, sus planes de boda se vieron truncados por el ingreso de su nuera, que fue la que dio un paso al frente para desvelar su bache de salud a través de un mensaje a Javier Tudela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARINA ROMERO (@marinaromerom)

«Hace ocho años la vida me regaló a mi persona… Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo. (…) Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible… Sé que nos esperan días difíciles, pero contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar… saldremos más fuertes, más unidos», reveló Marina en una publicación que se llenó de mensajes de cariño y una oleada de apoyo por parte de sus seguidores.

Desde entonces, y debido a la preocupación que causó, fue la propia novia de Javier Tudela la que durante estos meses, a través de su perfil de Instagram, ha actualizado su estado de salud. Y no solo la creadora de contenidos.

Javier Tudela y su pareja, Marina Romero. (Fotos: Gtres)

Tanto Makoke como su hija, Anita Matamoros, en sus apariciones públicas han querido lanzar mensajes positivos y tranquilizadores sobre la salud de Marina. «Como sabéis ha sido un año complicado, bastante complicado. Al final, hay que vivir el presente, el ahora, saber la suerte que tenemos. Por lo general soy una persona bastante afortunada y cuando vengan estos latigazos de la vida, saber torearlos. He dejado de fumar, he perseguido mis sueños con la interpretación y las cosas están saliendo bien. Todo avanza muy bien», deslizó la hija de Kiko Matamoros, que durante estos meses ha tratado de ser discreta en este asunto.

Finalmente, y pese a los altibajos, no todo ha sido negativo en la vida de Marina en los últimos 365 días. El pasado mes de noviembre, la joven comenzó un nuevo proyecto: una tienda de accesorios y juguetes para niños. «En Coucou Bebe, entendemos la importancia de ofrecer a los padres productos de la más alta calidad para el cuidado y bienestar de sus pequeños. Nos enorgullece ser de tu confianza en este emocionante viaje de la crianza», desveló.