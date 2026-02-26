En medio de la intensa cobertura mediática que ha rodeado los últimos acontecimientos judiciales de su ex pareja, el futbolista Achraf Hakimi, la actriz española Hiba Abouk ha reaparecido con un mensaje que ha generado curiosidad y apoyo entre sus seguidores. Lejos de pronunciarse directamente sobre el proceso legal que enfrenta el jugador del PSG, Abouk ha optado por compartir una reflexión en sus redes sociales cargada de humanidad: «Estamos aquí para ayudarnos unos a otros a pasar por esta cosa, sea lo que sea».

Este breve pero significativo mensaje se produce en un momento en el que Hakimi se enfrenta a un juicio por presunta violación, derivado de una denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven de 24 años. Según su testimonio, los hechos habrían ocurrido en el domicilio del lateral derecho en Boulogne-Billancourt, en la periferia de París. La joven relató que, tras aceptar una invitación y el pago de un transporte, fue víctima de tocamientos y un intento de violación, logrando finalmente escapar del lugar. A pesar de que inicialmente no presentó denuncia formal, la gravedad de las acusaciones llevó a la Fiscalía francesa a abrir la investigación y, tras más de tres años de instrucción, la jueza instructora ha decidido enviar a Hakimi al banquillo de los acusados.

Stories de Instagram de Hiba Abouk. (Foto: RRSS)

Desde que estalló el caso, Hakimi ha negado rotundamente los hechos. A través de sus redes sociales, ha defendido su inocencia y asegurado que confía en que el juicio demostrará «la verdad públicamente». Su defensa, liderada por la abogada Fanny Colin, ha cuestionado la credibilidad de la denuncia, alegando que los peritajes psicológicos realizados a la víctima habrían evidenciado supuestas inconsistencias y falta de lucidez sobre los hechos. La acusación, por su parte, mantiene su versión y subraya la importancia de garantizar justicia para las víctimas de agresiones sexuales, señalando que no se tolerarán campañas de desprestigio ni desestabilización contra quienes denuncian estos delitos.

En este contexto, Hiba Abouk ha decidido mantenerse al margen del debate legal, priorizando la privacidad y el bienestar de sus dos hijos, fruto de los siete años de relación con Hakimi, incluyendo el matrimonio. Su mensaje, aunque conciso, refleja un enfoque conciliador y humano: un recordatorio de que, detrás de los titulares y la cobertura judicial, existen personas con emociones complejas que enfrentan situaciones difíciles. Muchos seguidores han interpretado sus palabras como un gesto de fortaleza y empatía, mientras que otros ven en su actitud una estrategia de prudencia para no verse directamente involucrada en un proceso legal que podría afectar a su familia.

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

Sea como fuere lo cierto es que el mensaje de Abouk ha resonado especialmente en redes sociales, donde los comentarios destacan su capacidad para transmitir calma y solidaridad en medio de la tormenta mediática. Este tipo de comunicación, que evita entrar en detalles del caso, contrasta con la cobertura intensiva que el proceso judicial ha recibido desde 2023, incluyendo fases de instrucción y declaraciones de ambas partes. Durante este tiempo, Hakimi ha seguido con su carrera profesional, recibiendo el respaldo público del PSG y disputando competiciones con su club y la selección de Marruecos, mientras la justicia francesa avanzaba en el esclarecimiento de los hechos.