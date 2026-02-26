Esta noche, el plató de El Hormiguero cambia ligeramente el tono para abrazar la risa con memoria. El invitado es uno de los comunicadores más versátiles y queridos del panorama español: Dani Martínez. Humorista, presentador, actor e imitador, el leonés llega para presentar Remember, un espectáculo que no solo promete carcajadas, sino también una mirada irónica y reflexiva sobre quiénes somos y hacia dónde vamos.

Un viaje desde 2050 para entender el presente

Remember parte de una premisa tan sencilla como potente: imaginar que estamos en el año 2050 y mirar hacia atrás para analizar el presente. Desde esa perspectiva futura, Dani juega con la evolución de la tecnología, las redes sociales, las modas y las relaciones personales, subrayando con humor aquello que quizá deberíamos conservar y aquello que tal vez no merezca sobrevivir al paso del tiempo. No es solo un monólogo; es un ejercicio de memoria colectiva envuelto en ritmo cómico y observación afilada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Martínez (@danimartinezweb)

La gira ya ha pasado por ciudades como Ourense, San Sebastián, A Coruña o Valencia, y seguirá recalando en otros puntos del país. Pero antes de seguir sumando kilómetros, esta noche hará escala en casa, en el programa líder del prime time, donde Dani se siente cómodo y donde el juego, la improvisación y la complicidad con el público suelen elevar cada visita.

De León al ‘prime time’ nacional

Daniel Martínez Villadangos nació en Astorga en 1982 y creció entre esa ciudad y Hospital de Órbigo. Su vínculo con León no es un recurso de entrevista: es una parte esencial de su identidad. En 2022 fue nombrado Hijo Predilecto, y siempre que puede reivindica su tierra, sus veranos de pandilla y su manera de entender la vida desde la cercanía. Su historia profesional no comenzó bajo los focos, sino ante un micrófono de radio local. Con apenas 17 años ya colaboraba en emisoras de su provincia. Aquel aprendizaje forjó su naturalidad y su oído para la imitación, un talento que lo distingue: llegó a manejar un repertorio de más de doscientas voces. Durante un tiempo incluso compaginó esa vocación con estudios de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, que acabaría dejando cuando la oportunidad en los medios se convirtió en realidad.

El gran salto a la popularidad llegó con Tonterías las justas, donde compartió escena con Florentino Fernández. Aquella etapa marcó a toda una generación y consolidó su química en pantalla, que continuaría después en Otra movida. Desde entonces, Dani ha sabido construir una carrera sólida, alternando formatos de entretenimiento, concursos y ficción. Ha participado en series como Aída o Chiringuito de Pepe, y ha estado al frente de programas como El concurso del año y Martínez y Hermanos, donde ha demostrado su habilidad para generar conversaciones espontáneas y momentos virales sin perder frescura.

Florentino Fernández, Mario Vaquerizo y Dani Martínez en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Aunque la televisión le dio visibilidad masiva, el teatro es su laboratorio creativo. Desde espectáculos como Ya lo digo yo hasta el actual Remember, Dani ha defendido el monólogo como espacio de libertad absoluta: contacto directo con el público, margen para la improvisación y posibilidad de ajustar el ritmo en función de cada ciudad. Ese perfeccionismo, poco visible tras su imagen desenfadada, es uno de sus sellos. Revisa guiones, pule remates y estudia cada función. La naturalidad que proyecta es fruto de un trabajo minucioso. Quizá por eso su humor funciona tanto en plató como sobre las tablas.

Una vida personal discreta y estable

Si en lo profesional su exposición es constante, en lo personal Dani ha optado siempre por la prudencia. Desde 2023 mantiene una relación con la actriz Irene Arcos, conocida por su trabajo en series como Machos Alfa. Ambos comparten discreción y evitan el exceso de focos, aunque han sido vistos en escapadas y paseos por Madrid y en viajes internacionales junto a la familia.

Reside en la capital, donde su ático refleja algunas de sus pasiones: el baloncesto -con un mural dedicado a Michael Jordan-, las zapatillas deportivas y el coleccionismo de figuras. Aun así, León sigue siendo su refugio emocional. Allí vuelve para desconectar, reencontrarse con los suyos y recordar de dónde viene.