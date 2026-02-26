Las hermanas Pombo atraviesan un momento dulce, y así lo han demostrado en su última aparición pública en Madrid. María, Marta y Lucía se han dejado ver juntas y sonrientes este jueves tras disfrutar de una comida en Camino, el restaurante familiar que se ha convertido en uno de sus puntos de encuentro habituales. La escena, captada a la salida del local, reflejaba complicidad, calma y esa imagen de clan unido que tanto caracteriza a la familia. Sin prisas, relajadas y pendientes unas de otras, las tres confirmaron que, más allá de las cámaras y los rumores, atraviesan una etapa de estabilidad y felicidad compartida.

La comida en Camino no ha sido una más. El encuentro se produce en un momento especialmente significativo para todas ellas. 2026 ha arrancado cargado de emociones: María Pombo acaba de convertirse en madre por tercera vez tras el nacimiento de su hija Mariana, consolidando la familia numerosa que siempre soñó junto a su marido, Pablo Castellano. La influencer, que ha compartido con naturalidad esta nueva etapa, irradia serenidad en cada aparición pública, combinando la maternidad con sus proyectos profesionales y la grabación de la nueva temporada de su docuserie.

Las hermanas Pombo por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Pero si ha habido una protagonista indiscutible durante la comida ha sido Lucía Pombo. La mayor de las hermanas ha presumido con orgullo de su embarazo, dejando ver una incipiente barriguita que confirma el feliz momento que vive junto a su marido, Álvaro López Huerta. Lucía, que en el pasado habló abiertamente de sus dudas y temores respecto a la maternidad, afronta ahora esta nueva etapa con ilusión renovada. Su actitud distendida y su sonrisa constante durante la jornada evidencian que atraviesa uno de los capítulos más esperados de su vida.

Junto a ellas, Marta Pombo completa la estampa de unión familiar. Siempre discreta pero fundamental en el equilibrio del grupo, Marta ha compartido confidencias y gestos de cariño con sus hermanas a la salida del restaurante. Las tres caminaban juntas por las calles madrileñas tras la comida, en una imagen que refuerza la idea de que su vínculo va mucho más allá de lo que muestran en redes sociales.

Lucía y María Pombo en un restaurante en Madrid. (Foto: Gtres)

Las claves de la quinta temporada de ‘Pombo’