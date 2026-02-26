La reacción de Álvaro García al inoportuno comentario de José Ortega Cano

Álvaro García y Gloria Camila se han dado una segunda oportunidad. Después de haber protagonizado una de las rupturas más mediáticas de los últimos tiempos, la pareja ha decidido volver a intentarlo. El problema es que hace unos días José Ortega Cano reconoció que su hija estaba mejor sola. Por este motivo, las cámaras de la agencia Gtres se han acercado a Álvaro y le han preguntado por cómo es su relación con el torero. Su reacción no dejará indiferente a nadie: ha sido muy claro y ha zanjado los rumores de raíz.

Álvaro García ha recalcado que no tiene nada que reprocharle a Ortega Cano, al contrario. Entre ellos no hay ningún tipo de tensión, a pesar de que el maestro llegase a pensar que Gloria Camila necesitaba estar un tiempo sin novio. «No, para nada. No preocuparos, que yo estoy bien y mi familia también. Yo me llevo muy bien con todo el mundo, yo soy una persona vitamina. ¿Tú crees que una persona como yo no se va a llevar bien con alguien? Yo me llevo bien con todo el mundo», ha respondido el cantante.

Álvaro García dando unas declaraciones. (Foto: Gtres)

José Ortega Cano y Gloria Camila disfrutan de una relación excelente. La joven siempre ha explicado que ha cuidado de su padre en sus peores momentos, pero este sentimiento es mutuo y el diestro también se ha ocupado de ella cuando ha necesitado apoyo. De esta forma, no es de extrañar que el ex marido de Ana María Aldón llegase a decir que lo mejor para su hija era estar una temporada a su aire, sin necesidad de darle explicaciones a nadie.

El mensaje a Manuel Cortés

La separación de Álvaro y Gloria ha generado comentarios de todo tipo, pues hay una tercera persona que ha salido salpicada: Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo. Este último también es artista y no suele hablar de su vida privada, por eso se ha sentido tan incómodo durante el tiempo que ha durado la polémica.

Álvaro no está dispuesto a protagonizar enfrentamientos con nadie, por eso ha mandado un mensaje conciliador, asegurando que le desea lo mejor. «No pasa nada, cada uno a lo suyo. Yo le deseo lo mejor a él y a todo el mundo», comenta al respecto.

Montaje de Manuel Cortés con Gloria Camila. (Foto: Gtres)

Lo cierto es que el novio de Gloria Camila y Manuel Cortés tiene muchas cosas en común, pues ambos son cantantes y ninguno de ellos quiere que la gente conozca cómo es su vida privada. Por este motivo, Álvaro no ha querido desvelar si está enamorado de Gloria. «Estoy súper feliz y enamorado de la vida (…) Ya sabéis como soy, que no me gusta entrar, nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Al final, yo me dedico a la música y no me gusta hablar de mi vida privada», declara delante de los micrófonos de Gtres.

Una segunda oportunidad

Gloria Camila y Álvaro García en Madrid. (Foto: Gtres)

Álvaro García y Gloria Camila se dejaron ver juntos en el cumpleaños de la colaboradora, una prueba que confirmaba la segunda oportunidad. El cantante le ha quitado importancia a este detalle, afirmando: «Los cumpleaños hay que celebrarlos siempre, imagínate».

Álvaro recalca que su intención siempre es tener paz y ayudar a todo el mundo, de ahí que no vea extraño el haberse presentado en la fiesta de Gloria. «Yo soy una persona vitamina, ¿tú qué crees? Yo estoy para eso», explica. Y antes de terminar su pequeña charla con los reporteros, comenta: «Va todo genial, muy contento y muy feliz. Vengo de estar en Cádiz con mi familia y ahora estoy aquí en la capital».