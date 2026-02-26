La reacción de Álvaro García al inoportuno comentario de José Ortega Cano
José Ortega Cano dio a entender que su hija Gloria estaba mejor sola
Álvaro García promete que no tiene ningún problema con nadie
"Yo me llevo muy bien con todo el mundo, yo soy una persona vitamina"
Álvaro García y Gloria Camila se han dado una segunda oportunidad. Después de haber protagonizado una de las rupturas más mediáticas de los últimos tiempos, la pareja ha decidido volver a intentarlo. El problema es que hace unos días José Ortega Cano reconoció que su hija estaba mejor sola. Por este motivo, las cámaras de la agencia Gtres se han acercado a Álvaro y le han preguntado por cómo es su relación con el torero. Su reacción no dejará indiferente a nadie: ha sido muy claro y ha zanjado los rumores de raíz.
Álvaro García ha recalcado que no tiene nada que reprocharle a Ortega Cano, al contrario. Entre ellos no hay ningún tipo de tensión, a pesar de que el maestro llegase a pensar que Gloria Camila necesitaba estar un tiempo sin novio. «No, para nada. No preocuparos, que yo estoy bien y mi familia también. Yo me llevo muy bien con todo el mundo, yo soy una persona vitamina. ¿Tú crees que una persona como yo no se va a llevar bien con alguien? Yo me llevo bien con todo el mundo», ha respondido el cantante.
Álvaro García dando unas declaraciones. (Foto: Gtres)
José Ortega Cano y Gloria Camila disfrutan de una relación excelente. La joven siempre ha explicado que ha cuidado de su padre en sus peores momentos, pero este sentimiento es mutuo y el diestro también se ha ocupado de ella cuando ha necesitado apoyo. De esta forma, no es de extrañar que el ex marido de Ana María Aldón llegase a decir que lo mejor para su hija era estar una temporada a su aire, sin necesidad de darle explicaciones a nadie.
El mensaje a Manuel Cortés
La separación de Álvaro y Gloria ha generado comentarios de todo tipo, pues hay una tercera persona que ha salido salpicada: Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo. Este último también es artista y no suele hablar de su vida privada, por eso se ha sentido tan incómodo durante el tiempo que ha durado la polémica.
Álvaro no está dispuesto a protagonizar enfrentamientos con nadie, por eso ha mandado un mensaje conciliador, asegurando que le desea lo mejor. «No pasa nada, cada uno a lo suyo. Yo le deseo lo mejor a él y a todo el mundo», comenta al respecto.
Montaje de Manuel Cortés con Gloria Camila. (Foto: Gtres)
Lo cierto es que el novio de Gloria Camila y Manuel Cortés tiene muchas cosas en común, pues ambos son cantantes y ninguno de ellos quiere que la gente conozca cómo es su vida privada. Por este motivo, Álvaro no ha querido desvelar si está enamorado de Gloria. «Estoy súper feliz y enamorado de la vida (…) Ya sabéis como soy, que no me gusta entrar, nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Al final, yo me dedico a la música y no me gusta hablar de mi vida privada», declara delante de los micrófonos de Gtres.
Una segunda oportunidad
Gloria Camila y Álvaro García en Madrid. (Foto: Gtres)
Álvaro García y Gloria Camila se dejaron ver juntos en el cumpleaños de la colaboradora, una prueba que confirmaba la segunda oportunidad. El cantante le ha quitado importancia a este detalle, afirmando: «Los cumpleaños hay que celebrarlos siempre, imagínate».
Álvaro recalca que su intención siempre es tener paz y ayudar a todo el mundo, de ahí que no vea extraño el haberse presentado en la fiesta de Gloria. «Yo soy una persona vitamina, ¿tú qué crees? Yo estoy para eso», explica. Y antes de terminar su pequeña charla con los reporteros, comenta: «Va todo genial, muy contento y muy feliz. Vengo de estar en Cádiz con mi familia y ahora estoy aquí en la capital».