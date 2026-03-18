Primeras palabras de Anita Matamoros tras el juicio de sus padres: "Llevo en esta postura ocho años"

Kiko Matamoros y Makoke se han situado en el punto de mira tras ser acusados por un supuesto delito de alzamiento y ocultación de bienes por el que se solicita pena de prisión para ambos. Este miércoles, 18 de marzo, la ex pareja se ha visto las caras en el juzgado, donde, lejos de celebrarse el procedimiento judicial tal y como estaba esperado, finalmente ha quedado aplazado. Una decisión que se ha llevado a cabo después de que la defensa de Makoke presentara en las últimas horas una voluminosa y compleja documentación, lo que ha obligado al tribunal a posponer la vista al próximo 17 de abril para poder analizarla en profundidad.

Al mismo tiempo que se producía dicho aplazamiento, Anita Matamoros, única hija en común de los acusados, se encontraba en la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026, desde donde no ha dudado en pronunciarse públicamente sobre lo ocurrido, dejando al descubierto su clara postura en este pleito y en todo lo relacionado con su familia.

Makoke y Kiko Matamoros en los juzgados. (Foto: Gtres)

Las declaraciones de Anita Matamoros

Anita Matamoros siempre se ha mostrado ajena a todos los conflictos que han rodeado a su familia. Y en esta ocasión, no iba a ser menos. Siendo fiel a su norma no escrita de mantenerse en un segundo plano, la influencer ha destacado que prefiere continuar al margen de todo. «Como siempre, me mantengo al margen. Los conflictos y los temas familiares tienen que hablarse de puertas para dentro y llevo en esta postura 8 años. Y los que quedan, porque así va a ser siempre. Yo aquí te respondo como persona individual. Como Ana. Estamos celebrando la moda, y no es momento ahora», sentenciaba. No obstante, cuando la reportera le preguntaba si confiaba en la justicia, la joven no dudaba en responder un rotundo «sí». Y es que cabe destacar que, a día de hoy, mantiene una nula relación con el colaborador de televisión.

Sobre la boda de su progenitora con Gonzalo, su actual pareja, Anita ha señalado que está deseando que se pueda llevar a cabo, pero que no quiere compartir más detalles de la cuenta. «Una boda siempre es algo muy bonito que celebrar y estamos todos con muchas ganas […] Mi madre tiene muchas ganas de retomarla», expresaba.

Anita Matamoros en la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026. (Foto: Gtres)

Por otro lado, la creadora de contenido también ha hecho referencia al estado de salud de su cuñada Marina, destacando que «está muy bien» y «disfrutando de los niños, que están para comérselos». Además, en otro orden de cosas, ha hecho hincapié en que no quería posicionarse en la polémica de su hermana Laura con Alejandra Rubio, aunque también dejaba claro que su relación fraternal continuaba siendo excelente.