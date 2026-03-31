La Reina Sofía, muy arropada, en su plan más especial de Semana Santa

Arropada por sus hijas y por dos de sus nietas, la Reina Sofía no ha faltado a una de las citas clave de su agenda cada Semana Santa. La madre de Felipe VI ha asistido en la Catedral de Palma de Mallorca al tradicional concierto solidario a beneficio de Proyecto Hombre Baleares. Un compromiso ineludible en su agenda en estas fechas al que solía acompañarla su hermana, la princesa Irene de Grecia, como siempre lo hacía a otros recitales y actos similares.

Sin embargo, este año todo es diferente. La muerte de la princesa ha dejado un profundo vacío en la vida de la Reina Sofía quien, poco a poco, ha ido retomando su agenda oficial. Doña Sofía dejó el luto hace poco, pero el recuerdo de su hermana está muy presente. Por eso, en esta primera Semana Santa sin ella, su familia no ha querido dejarla sola.

La Reina Sofía en el concierto en Mallorca. (Foto: Casa Real)

Muy bien arropada

Doña Sofía ha llegado al templo acompañada de sus hijas y de dos de sus nietas. A las puertas de la Catedral de Palma ha sido recibida por la presidenta balear y por otras autoridades. La madre del Rey ha querido mostrar un año más su apoyo a la organización Proyecto Hombre, con la que lleva colaborando muchos años.

La Reina Sofía en el concierto en Mallorca. (Foto: Casa Real)

Aunque ya había dejado el luto en su reciente viaje a Estados Unidos, para esta cita doña Sofía ha apostado por un conjunto en tonos oscuros. No obstante, se ha mostrado sonriente durante toda la velada.

Homenaje a Irene de Grecia

El recital ha estado marcado por el recuerdo a la princesa Irene de Grecia, que nunca faltaba a esta cita junto a doña Sofía. De hecho, al comienzo del acto se ha rendido un pequeño homenaje a la princesa y se le han dedicado unas palabras por parte del Rotary Club Ramon Llull: «Una persona muy querida que nos ha acompañado tantos años y que hoy ya no está. Este Réquiem es en su honor».

La Reina Sofía en el concierto en Mallorca. (Foto: Casa Real)

De Mallorca a Murcia

Según ha trascendido, doña Sofía llegó a la isla el pasado fin de semana y fue vista en la misa del Domingo de Ramos en la iglesia de la Bonanova junto a la infanta Cristina. La madre del Rey Felipe VI nunca falta a su cita con Mallorca en Semana Santa, pero además de estar en la isla, tiene previsto trasladarse a Murcia para asistir a dos procesiones el Jueves y el Viernes Santo. La Familia Real ya no asiste a la tradicional misa de Pascua en la Catedral de Mallorca, por lo que doña Sofía ha ido buscando planes alternativos desde hace años.

La hemos podido ver en procesiones en la isla, pero también en Madrid o en Málaga, donde asistió en 2024 al desembarco de la Legión en el puerto y al posterior traslado del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas (Cristo de Mena). El pasado año, la madre del monarca estuvo en Sevilla, donde disfrutó de la Madrugá. Su presencia en la ciudad generó una gran expectación.