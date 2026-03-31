El ‘tweed’, el nuevo tejido fetiche de Letizia: del taller de Zarzuela al de APRAMP

El tweed se ha convertido en uno de los tejidos fetiche en el armario de la Reina Letizia. La esposa de Felipe VI eligió un elegante vestido de color blanco confeccionado en este tejido para el encuentro con el Papa León XIV en Roma que tuvo lugar la pasada semana y para acompañar al monarca en la ceremonia en la que tomó posesión de su rol como protocanónigo de la basílica de Santa María la Mayor.

La Reina eligió para la ocasión un vestido midi, con manga francesa, cuello redondo y falda con ligero vuelo que recordaba a otros modelos similares que guarda doña Letizia en su armario y que han sido confeccionados en el Palacio de la Zarzuela, donde la Reina cuenta con una persona que se encarga de estas tareas.

La Reina Letizia en el Vaticano. (Foto: Gtres)

El vestido que llevó en Roma tiene un patrón muy parecido al que lució esta misma semana en una audiencia con el equipo español tras su paso por los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina y que llevó después en una visita a Jaén.

La Reina Letizia con un vestido rosa. (Foto: Gtres)

Un diseño en un intenso color fresa con detalles desflecados similar a otro modelo de Alejandro de Miguel que tiene Carmen Lomana en su armario. Sin embargo, el de doña Letizia no ha salido del taller del manchego. Como tampoco el vestido negro que ha llevado en varias ocasiones y que tiene la misma silueta. Un diseño que le vimos, por ejemplo, en el funeral del Papa Francisco en la primavera de 2025 o en el de Fernando Gómez-Acebo.

También salido del taller de Zarzuela es el vestido de color verde bosque que doña Letizia estrenó el pasado Día de la Hispanidad y que rescató para visitar junto al Rey los pabellones de IFEMA en los que este año se ha celebrado ARCO.

La Reina Letizia en el Día de la Hispanidad. (Foto: Gtres)

Prendas solidarias

Su afición por el tweed va más allá de estas prendas confeccionadas en Zarzuela y se extiende a los diseños que guarda en su armario y que han salido del taller de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). La Reina apoya de manera constante el trabajo de esta organización y ha lucido a lo largo de los últimos años varias chaquetas y conjuntos confeccionados en el taller que APRAMP tiene en la calle Ballesta de Madrid y que ella misma visitó hace algún tiempo.

La Reina Letizia con un traje de APRAMP. (Foto: Gtres)

Entre las prendas que la Reina guarda en su armario hay varias chaquetas de tweed en tonos rojos, pero también un vestido de una colección de Ulises Mérida, una blusa, un chaleco con detalles desflecados y un conjunto en blanco y negro que lució hace algunas semanas en un acto en Madrid. Ella no es la única que muestra su apoyo de manera continua a esta asociación, sino que otros rostros conocidos también ha vestido diseños confeccionados por las mujeres supervivientes de la trata a las que APRAMP ayuda a encontrar un nuevo camino.