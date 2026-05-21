Cómo maquillar los ojos caídos y arrugados y realzar la mirada, paso a paso

El maquillaje es una herramienta poderosa para resaltar la belleza natural y mantener un rostro cuidado y luminoso a cualquier edad. Utilizar productos de calidad y aplicar técnicas adecuadas puede marcar una gran diferencia en el resultado final. No se trata solo de seguir tendencias, sino de adaptar el maquillaje a las características propias de cada rostro como realzar la mirada.

En este sentido, los ojos cumplen un rol fundamental, ya que son el centro de la expresión. Uno de los desafíos más comunes es el ojo caído, que puede hacer que la mirada luzca más cansada o apagada si no se trabaja correctamente. El Instituto Médico Ricart, especialista en dermatología integral, explica que «Los párpados caídos son una condición en la que uno o ambos párpados superiores descienden, cubriendo parcial o totalmente el ojo. Esta situación no solo puede afectar la apariencia facial, provocando un aspecto cansado, envejecido o triste».

El truco para realzar la mirada

Sin embargo, con la técnica adecuada, es posible corregir visualmente este efecto. La clave está en no seguir la forma natural del párpado, sino en crear una ilusión óptica que eleve la mirada. Esto se logra utilizando correctamente las sombras, el difuminado y la ubicación estratégica de los tonos.

Lograr una mirada abierta y descansada es clave para un aspecto rejuvenecido, y la correcta aplicación de sombras puede ayudar a disimular imperfecciones y realzar la forma natural del párpado.

Las diversas formas de aplicar maquillaje para ojos caídos

Difuminar en dirección ascendente

El difuminado es clave para evitar que el ojo se vea caído. Siempre se debe trabajar el color hacia arriba y en diagonal hacia la sien. Este movimiento ayuda a “levantar” visualmente la mirada. Evita difuminar hacia abajo, ya que esto acentúa la caída del párpado y endurece la expresión.

Oscurecer la esquina externa

Aplicar un tono más oscuro en el extremo externo del ojo en forma diagonal ayuda a realzar la mirada visualmente.

Definir suavemente la línea de pestañas

En lugar de un delineado grueso, se recomienda trabajar la línea de pestañas con sombra oscura difuminada. Esto aporta definición sin “cerrar” el ojo. Si se usa delineador, debe ser fino y con una leve elevación al final.

Utilizar sombras en tonos claros y medios

Los tonos medios y oscuros deben colocarse estratégicamente en la esquina externa del ojo, difuminándolos hacia arriba para crear un efecto lifting.

Maybelline New York explica que las técnicas adecuadas te permitirán suavizar la apariencia de los párpados y crear un look rejuvenecido y fresco. Aplicar un poco de sombra en la línea inferior puede equilibrar el maquillaje, pero siempre debe ser muy sutil y bien difuminado.

Crear transición de tonos (degradado)

Usar al menos dos o tres tonos (claro, medio y oscuro) permite generar dimensión. El tono claro ilumina, el medio define la nueva cuenca y el oscuro aporta profundidad. Este degradado evita que el maquillaje se vea plano.

Delineado ascendente

El delineado tipo “cat eye” o delineado ascendente es perfecto para realzar la mirada visualmente. La línea debe ser fina en el interior y elevarse suavemente al final del ojo. Evita delineados gruesos o caídos, ya que endurecen las facciones.

Trabajar con el ojo abierto

Aplicar la sombra mirando al frente permite centrar mejor las zonas estratégicas.

Iluminar el lagrimal y el arco de la ceja

Aplicar un punto de iluminador en el lagrimal ayuda a abrir la mirada. También se recomienda iluminar ligeramente debajo del arco de la ceja para aportar frescura.

Rizar las pestañas

El rizador de pestañas es uno de los mejores aliados para los ojos caídos. Levantar las pestañas crea inmediatamente una apariencia más despierta y juvenil.

Diseñar correctamente las cejas

Las cejas tienen un papel fundamental en la expresión del rostro. Una ceja ligeramente elevada y bien definida ayuda a equilibrar la apariencia de los ojos caídos.

El maquillaje preferido para ojos caídos

Maquillaje natural

Ideal para el día a día. Utiliza sombras suaves, máscara de pestañas y un delineado discreto para conseguir una mirada fresca y elegante.

Maquillaje con efecto lifting

Combina sombras mate en tonos tierra, delineado ascendente y pestañas voluminosas para conseguir un efecto rejuvenecedor.

Maquillaje luminoso

Los acabados satinados y luminosos ayudan a reflejar la luz y aportar vitalidad a la mirada.

Colores glitter

Los expertos en moda del Instituto Europeo di Design destacan que el dorado, lejos de ser un color reservado a los eventos formales, ha ganado terreno en los looks cotidianos gracias a su versatilidad. El dorado bien combinado transmite elegancia y energía, además de aportar luminosidad al rostro, señala su último informe sobre tendencias en accesorios de 2025.