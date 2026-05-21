El reloj de casi 30.000 euros que ha diseñado Kylian Mbappé: una pieza de lujo limitada a 200 unidades

El reloj parte de la icónica caja Big Bang de 44 mm, realizada en cerámica blanca pulida, un material elegido por su resistencia a los arañazos y su ligereza. La combinación con oro King Gold de 18 quilates introduce el contraste más llamativo del modelo, aportando calidez visual frente al blanco dominante. Este equilibrio no es casual: responde a las preferencias estéticas del propio Mbappé, que ha participado en el proceso creativo.

La esfera esqueletizada deja ver parte del mecanismo interno, reforzando la sensación de pieza técnica expuesta, uno de los rasgos más reconocibles de Hublot en sus colecciones más avanzadas.

El corazón mecánico: calibre Unico

En su interior late el movimiento HUB1280 Unico, un cronógrafo automático de manufactura propia con rueda de pilares y función flyback. Este sistema permite reiniciar el cronógrafo sin necesidad de detenerlo previamente, una complicación técnica asociada a relojería de alto nivel.

La reserva de marcha es de 72 horas, lo que garantiza autonomía durante varios días sin necesidad de carga manual o movimiento continuo. Es un detalle que subraya la orientación funcional del reloj, más allá de su valor estético o simbólico.

Detalles personales y simbólicos

Uno de los elementos más distintivos del modelo es la incorporación de referencias directas al futbolista. En el bisel aparece grabado su lema Trust Yourself, una frase que ha sido vinculada a su discurso personal de superación y confianza.

También se integra el número 10 en la estética del reloj, una referencia a su dorsal histórico y a su identidad dentro del campo. Estos elementos no son decorativos al uso, sino que están incrustados como parte del diseño general de la pieza.

Además, el reloj incluye dos correas intercambiables: una de velcro en tonos dorados con estética más deportiva y otra de caucho blanco y negro, más sobria y versátil. Esta dualidad refuerza la idea de un reloj pensado tanto para el uso cotidiano como para un contexto más técnico o formal.

Producción limitada y precio

La exclusividad es uno de los pilares del lanzamiento. El modelo está limitado a 200 unidades en todo el mundo, lo que lo sitúa inmediatamente en el terreno del coleccionismo de alta gama.

El precio se sitúa en torno a los 29.400 euros, una cifra coherente dentro del segmento de relojería de lujo con complicaciones mecánicas y producción limitada, especialmente en una colaboración con un deportista de alcance global como Mbappé.