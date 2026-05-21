El reloj de casi 30.000 euros que ha diseñado Kylian Mbappé: una pieza de lujo limitada a 200 unidades
El futbolista del Real Madrid firma con Hublot un reloj de cerámica blanca y oro limitado a 200 unidades
Un Big Bang Unico diseñado junto a Mbappé que mezcla lujo suizo, detalles personales y espíritu deportivo
El universo de la relojería de lujo vuelve a cruzarse con el fútbol de élite en una colaboración que no es simplemente estética, sino profundamente personal. Hublot ha presentado el nuevo Big Bang Unico Kylian Mbappé White Ceramic, una edición limitada a 200 unidades en todo el mundo que lleva la firma directa del delantero del Real Madrid. No se trata de un reloj inspirado en el jugador, sino de una pieza diseñada junto a él, con decisiones concretas sobre materiales, colores y detalles simbólicos. El resultado es un modelo que se mueve entre la alta relojería suiza y la narrativa deportiva contemporánea, con un precio que ronda los 29.400 euros y una estética dominada por el blanco, el oro y el negro. Todo en él está pensado para reflejar su identidad: desde el lema grabado en el bisel hasta el número que aparece integrado en el diseño.