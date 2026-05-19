Enfrentamiento entre Pablo Motos y Marcos Llorente por la crema solar: «¿No es un poco peligroso?»

Marcos Llorente ha sido el invitado a El Hormiguero este martes 19 de mayo en Antena 3. El futbolista del Atlético de Madrid e internacional ha hablado de su trayectoria deportiva, sus mejores vivencias y su pasión por los temas relacionados con la salud y el bienestar. Siempre rodeado por la polémica, sus horarios, sus famosas gafas y lanzar mensajes en redes sociales contrarios a lo que dicen las autoridades sanitarias le han provocado más de un problema. Además, ha hecho balance de la temporada del club rojiblanco, que se ha quedado a las puertas de la final de la Champions League perdiendo ante el Arsenal, y contará cómo se siente antes de la cita mundialista.

La polémica de Llorente

Recordemos que hace meses, el futbolista compartió en redes sociales algunas ideas que fueron polémicas. Llorente apareció disfrazado de crema solar para negar los beneficios de su uso. «Protección total contra tu biología. Bloqueando la vitamina D desde 1985″, escribió con ironía, y es que, según él, no es cierta la relación entre tomar el sol y el cáncer de piel.

Enfrentamiento con Pablo Motos

Pablo Motos le ha preguntado a Llorente por la polémica contra la protección solar, una posición contraria a la gran parte de dermatólogos y oncólogos. «Es lo que siento», ha afirmado el invitado, defendiendo «una relación con el sol coherente».

.@marcosllorente vuelve a abrir debate con uno de sus temas más comentados: no usar crema solar #LlorenteEH pic.twitter.com/uqaaKtLTFR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 19, 2026

Frente a la opinión de Pablo de que «siempre que tomas el sol, la piel paga un precio». Además, Motos ha preguntado: ¿No es un poco peligroso ir en contra de dermatólogos y oncólogos? Llorente ha afirmado que no está de acuerdo: «Depende del especialista, hay dermatólogos que no piensan como los otros». El presentador ha insistido en los estudios que hablan de que «el daño solar es acumulativo y el 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años de sol de la persona». El futbolista ha vuelto a discrepar: «¿Cómo miden eso?».

Llorente ha defendido la exposición gradual al sol desde el amanecer como método para preparar el cuerpo. Así, el invitado de El Hormiguero ha cuestionado la validez de los estudios científicos que relacionan directamente la incidencia de cáncer de piel con la exposición solar acumulada.

«No creo en contar calorías»

Y sobre sus hábitos diarios y la dieta, el futbolista ha confesado que, aunque vigila lo que come, de vez en cuando se da algún capricho: “Comer por comer, no, pero si hay un postre que está bueno, sí. No cuento calorías. No creo en eso; el balance, para mí, no es el cómputo global a lo largo del día; igual que no hago deporte por la noche, para mí es más importante el cuándo que el qué”