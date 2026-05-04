Alineación del Atlético contra el Arsenal en Champions: los mismos del Metropolitano

Convergen Atlético y Arsenal, dos equipos de idiosincrasia similar, en la pelea por un puesto en la final de la Champions. Dos clubes a los que el fútbol les ha dado más cruces que caras, solo a uno le sonreirá la moneda. Son las séptimas semifinales para el Atlético; cuartas para el Arsenal. Terceras para Simeone; segundas para Arteta. Tres finales alcanzaron los rojiblancos; una los gunners. Solo uno reirá cuando acabe el partido de este martes en el Emirates. Simeone tiene clara la alineación del Atlético.

Caída la tarde en el Emirates, las miradas se van al bulto cuando salen todos los jugadores del Atlético. Uno, dos, tres, cuatro… Los periodistas cuentan a los futbolistas hasta que llama la atención la ausencia de uno. ¿Dónde está Julián Álvarez? El argentino se encontraba en la banda contraria al grueso del grupo. Se probaba de manera individual junto a Óscar Pitillas, recuperador rojiblanco, con el fin de medir sensaciones tras días convalecientes por su tobillo.

Después de varios ejercicios que sirvieron como termómetro, Julián Álvarez se unió con el resto del grupo. Con cambio de botas y algún gesto no del todo convincente, pero con la idea de que este martes será titular en la vuelta de semifinales contra el Arsenal. No se encuentra en su mejor forma física, pero si hay un partido para forzar, es este, la antesala a la final.

Cabe recordar que Julián Álvarez fue sustituido en la ida tras una entrada de Eze. Además del argentino, Simeone también recibió las buenas noticias en forma de regresos, los de Sorloth y Giuliano Simeone. También el de Giménez, que se une a la convocatoria tras un mes en el dique seco. Simeone se lleva convocados a todos, menos a los lesionados Barrios y Nico.

Alineación probable del Atlético ante el Arsenal en Champions

Esta es la alineación del Atlético para disputar el partido de vuelta de semifinales contra el Arsenal en el Emirates Stadium. Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.