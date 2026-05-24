Fernando Alonso funde el Aston Martin: se puso décimo y el motor Honda reventó en la vuelta 22

Fernando Alonso volvió a abrir el tarro de las esencias en el Gran Premio de Canadá tras remontar desde la decimonovena plaza a la décima en un lapso de cuatro vueltas. El asturiano sacó a relucir todo su talento llevando al Aston Martin por primera vez en la temporada a una plaza de puntos de manera momentánea antes de tener que entrar en los boxes en la vuelta 22 para despedirse de la carrera.

El motor Honda reventó tras ese calentón en el que Fernando Alonso sacó todo el jugo a monoplaza. El español no pudo completar ni un tercio de una carrera en la que tenía fundadas esperanzas de que el fabricante japonés dejase atrás los problemas de fiabilidad que han asolado al equipo durante toda la temporada 2026.

Resulta evidente que Aston Martin no está todavía para pensar en grandes resultados si cuando uno de sus pilotos aprieta la respuesta del motor es reventar. Fernando Alonso tendrá que esperar a otra ocasión para sumar los primeros puntos de la temporada en una escudería que sigue peleando con Cadillac por no ser la peor de la Fórmula 1.

Dentro de dos semanas, Aston Martin puede tener una oportunidad de resarcirse con un Fernando Alonso que históricamente ha sido muy competitivo en el Gran Premio de Mónaco. El circuito urbano del Principado, al apenas no contar con rectas para los adelantamientos, se presenta como una oportunidad ideal para soñar con los primeros puntos del año.

La primera vez en la que el asturiano ha apretado el Aston Martin, sin embargo, se ha encontrado con la incómoda realidad de que el motor Honda sigue sin ser fiable. Ni en Canadá, la tierra del dueño Lawrence Stroll, el equipo de Fernando Alonso ha dado la talla.