Hamilton se estrena con Ferrari ‘gracias’ al abandono de Alonso con Sainz decimosegundo en Montmeló

A la séptima cambiaron las tornas en el Mundial de Fórmula 1 2026. En España, donde Lewis Hamilton celebró su primera victoria dos años después con ayuda de Fernando Alonso. El heptacampeón del mundo ganó por primera vez con Ferrari después de una buena estrategia en el Gran Premio de Cataluña que potenció el abandono de su archienemigo, en su casa, cuando justo salía de boxes en la vuelta 41 y los dos Mercedes acababan de reducir la velocidad durante la bandera amarilla.

Kimi Antonelli abandonó en las últimas vueltas y el líder del campeonato ya tiene rival por el título, un Hamilton que encadena tres podios consecutivos que le hacen olvidarse definitivamente de su nefasto 2025. Tras adelantar a George Russell, el alerón del piloto italiano se rompió y este se quedaba a cero por primera vez este año.

Lando Norris subía al podio por delante de Max Verstappen y Charles Leclerc, que abandonaba justo después de Antonelli, veía aguada su remontada, concediendo el quinto puesto a Oscar Piastri, con Isack Hadjar sexto y los Alpine detrás. Otro brutal e inesperado resultado de los de Enstone. Liam Lawson y Arvid Lindablad, también compañeros de equipo, cerraron un top 10 que no se decidió hasta el final.

Carlos Sainz no remontó hasta los puntos como se había marcado porque era misión imposible con el Williams en Montmeló. Insípido decimosegundo puesto del madrileño que ni mucho menos le sirve para curar sus penas tras el accidente del pasado fin de semana en Mónaco, donde sí iba a puntuar y se lo impidieron Gabriel Bortoleto y Colapinto.

Salida sin historia para un gran final

La salida fue impoluta, pero estuvo cerca de irse al traste por la arrancada eterna de Hadjar que pudo costarle la carrera a Leclerc. El monegasco le esquivó hábilmente y se aupó al séptimo puesto y luego al sexto con un bonito adelantamiento ante Piastri. El francés, por su parte, caía varias posiciones, aunque remontaba rápido con el Red Bull de vuelta al top 10. Una de sus víctimas fue Sainz, que aun así subió dos posiciones en la primera vuelta para pasar de la decimosexta a la decimocuarta.

Por arriba, los cinco primeros se mantuvieron igual, con Russell escapado y Antonelli defendiéndose de Norris con uñas y dientes. Los problemas empezaron rápido para los de siempre. Lance Stroll retiraba el Aston Martin en la vuelta 7 por un problema en la caja de cambios, mientras Alonso, que salió del pit lane, cabalgaba lejos incluso de los Cadillac.

El baile en boxes tampoco tardó demasiado en iniciar. Hamilton, con neumático blando, era el primero de los de arriba en entrar con el objetivo de acercarse a Russell, y este se protegía entrando en la siguiente vuelta. Norris probó la misma estrategia con Antonelli. El italiano se quedaba solo y con la opción de aguantar al máximo el medio de salida e ir sólo a dos paradas, pero Mercedes también le paró tras una reprimenda de su compañero al equipo.

La realidad era que el asfalto de Montmeló no perdonaba y todos los que no llevaban duro, salvo Leclerc, que se vio liderando y estiró hasta la vuelta 17, estaban obligados a parar. El segundo abandono lo protagonizó Valtteri Bottas y Alonso aprovechaba todo para avanzar hasta que le dejasen el Aston Martin y la degradación. Hubo tres más y, por desgracia, uno sería el suyo.

La degradación hace mella en Russell

Una circunstancia con la que es difícil combatir y que depende del monoplaza en condiciones de calor extremo como el que apremió a todos los presentes en Montmeló. Russell la sufrió de lo lindo justo en el ecuador de la carrera tras su segunda parada y Antonelli se le pegó con todo. Duelo entre los Mercedes, otra vez… y con Hamilton al acecho con medios.

De ahí que la escudería les pidiera a ambos no gastar demasiado tiempo en atacarse y que llamasen a Russell en la vuelta 36. Y dos después lo hacía Antonelli. Los dos Mercedes estaban obligados a resistir 32 y 28 giros más con la goma dura nueva, con los Ferrari al acecho. Tras los de Alex Albon y Nico Hulkenberg sin incidencias, a Hamilton se le abrió el cielo con el abandono de Alonso.

El Aston Martin dejó tirado al asturiano en la vuelta 41 y tuvo que apartarse a la fuerza hacia la hierba. Hubo coche de seguridad virtual justo cuando Hamilton estaba en boxes y salió primero por delante de los Mercedes por la reducción de velocidad. Tremendo golpe de suerte. El británico se escapó y, a falta de 15 giros, ya sacaba siete segundos a Russell, otra oportunidad que se le iba al traste.

Hamilton vence y Antonelli y Leclerc abandonan

Para colmo, Russell fue adelantado por Antonelli en la vuelta 61, pero la rotura del alerón de Kimi le entregó el segundo puesto y el podio a Norris. Abandono del líder, salida de pista de Leclerc al mismo tiempo… ¡Y retirada del monegasco! Siete días después del de Mónaco, dramático. El final de Barcelona no decepcionó una vez más.