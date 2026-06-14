La pasión por España también en la F1: Carlos Sainz llega a Montmeló con la camiseta de la selección

Carlos Sainz fue el representante de la selección española este domingo en la carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de Cataluña. El piloto madrileño se presentó en el paddock horas antes de la prueba con la camiseta que España vestirá en el Mundial 2026 un día antes de su debut contra Cabo Verde. El de Williams lució la elástica además antes de uno de los envites más especiales de cada año para él, al ser ante el público español.

El madrileño nunca ha escondido su amor por España. Sainz siempre ha llevado de una forma u otra los colores de la bandera española en su casco y también en su mono de piloto. Esta vez no será menos con Williams en Cataluña, aunque antes decidió llegar al circuito con la camiseta blanca que lucirán los de Luis de la Fuente y que tanto éxito a nivel de ventas ha tenido en nuestro país.

Sainz sale decimosexto en la carrera de este domingo a las 15:00 horas después de una dura clasificación en la que los Williams volvieron a sufrir en Montmeló como ya ocurrió en 2025. El madrileño sufrió un bloqueo en las ruedas en el segundo intento de la Q1 y eso le obligó a gastar un juego de neumáticos extra que tenía reservado para la Q2. Así las cosas, tuvo que correr con gomas usadas y no pudo pasar del 16º. Le tocará remontar desde la salida.