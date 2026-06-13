El calvario de Alonso hasta el ‘nuevo’ Aston Martin: «Es agotador… en Austria también seremos últimos»

El calvario de Fernando Alonso en el Mundial de Fórmula 1 2026 parece no tener fin. Pese a que el propio piloto ya dio en su momento la fecha exacta en la que aparecerá un «nuevo» Aston Martin, la cadena de fracasos a bordo del peor coche de la parrilla no deja de frustrar al asturiano. Este salió en defensa de su equipo ante la prensa al ser preguntado por si en Montmeló habían descubierto otro defecto en el nefasto AMR26.

«Tenemos muy mal motor, el peor, muy mala distribución de energía, problemas con el cambio y problemas con la aerodinámica», comenzó Alonso tras bajarse del monoplaza al final de la Q1. El español, que saldrá último en la carrera de casa este domingo en el Gran Premio de Cataluña (15:00 horas) al ser superado por Lance Stroll (21º) por primera vez tras 42 clasificaciones, dijo estar «agotado» de vivir esta situación todos los fines de semana.

«Estamos trabajando en todo, a ver si en la segunda mitad de temporada podemos dar alguna alegría», añadió, hablando del Aston Martin que se verá a partir de Holanda con motor y chasis nuevos. «Hemos sido muy claros, en la segunda parte del año llega un coche nuevo y un motor nuevo. Optamos por esta estrategia y lo repetimos cada fin de semana. En Austria, también seremos últimos en clasificación», afirmó resignado Alonso.

«Lo peor ha sido el cambio. En algunas curvas tenía un freno de mano, con bloqueo en las ruedas traseras. En algunas curvas tenía la mitad del acelerador abierto mientras frenaba y me iba recto. Cada vuelta es una moneda al aire ahora mismo y la crono ha sido complicada. Prefiero hacer una mala salida y quedarme en mi posición, porque cuando sales bien y te pones 11º, 12º o 14º, en las primeras seis vueltas te pasan seis coches. Y no es divertido», añadió.