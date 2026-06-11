Fernando Alonso abre la puerta a su retirada de la F1: «Probablemente sea mi última carrera en Barcelona»

Fernando Alonso dejó una puerta abierta a su retirada más pronto que tarde con una noticia de impacto en la Fórmula 1 desde el Circuito de Montmeló en el Gran Premio de España en Barcelona. El piloto asturiano podría disputar este domingo su última carrera sobre el recorrido barcelonés.

«Esta es, probablemente, mi última carrera en Barcelona», señaló con contundencia Fernando Alonso este jueves desde Montmeló en una de las conferencias de prensa oficiales de la FIA. La carrera del domingo será su última en un recorrido bastante especial para él durante toda su carrera deportiva.

«No seré competitivo. No estaré mucho tiempo en clasificación y en carrera sí, pero a menos ritmo. Es una carrera especial y esta última vez también lo será. No tengo nada en mente, después del verano decidiré si sigo o no. Pero Barcelona no estará el año que viene, con lo que hay muchas más opciones de ser el último», dijo el piloto asturiano.

«En cada carrera pienso que puede ser la última. Lo duro es no ganar carreras y no ser competitivo, pero no cambia nada de mi carrera o mi vida. Logré mucho más de lo que jamás soñé y es duro como equipo. Aquí hice mi primer test con un monoplaza, también el de Renault o Benetton. Y di una vuelta con el Rey Juan Carlos I. No me daba cuenta de que estaba ahí cuando conducía», añadió Alonso con tono melancólico.

«Sumamos en Mónaco porque pasaron muchas cosas, pero no podemos esconder la falta de velocidad. Aun así, será un año difícil para sumar porque hay cuatro equipos muy fuertes y sólo queda el 9º y 10º libre. Y Alpine es el quinto equipo con facilidad», analizó el piloto español de Aston Martin.