Adiós a las pérdidas de tiempo de los porteros: los árbitros explican la nueva aplicación del reglamento

Comienza la temporada 2026-2027 y, con ella, llegan cambios en la normativa. El Comité Técnico de Árbitros ha explicado las más llamativas de este año, centradas –como ya vimos en el Mundial– en las pérdidas de tiempo. Y hay polémica ya de inicio. España se acoge a un ensayo de la IFAB, el de castigar las pérdidas de tiempo de los porteros con la salida durante un minuto de un jugador; no hay solución para una expulsión como la de Embolo en el Mundial; se unifica el criterio para los toques con la mano en los saques de puerta y no se aplicará la ley Vinicius.

El CTA ha explicado las nuevas directrices a la hora de aplicar el reglamento esta temporada. Se han centrado, sobre todo, en las pérdidas de tiempo, un año más. En esta ocasión, incidirán bastante en la simulación de lesiones y hay una en la que el fútbol español será pionero. Después de las sucesivas quejas, consideran que el hecho de que los porteros pierdan tiempo se ha convertido en situaciones «frecuentes», por lo que serán castigadas con dureza.

El CTA se ha acogido a un protocolo de ensayo de la IFAB por el que un futbolista de campo deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto por la pérdida de tiempo de su portero. En caso de que el entrenador no tome una decisión, será el capitán el que salga del campo. Esta medida se dará en todas las categorías del fútbol español y no en el resto de ligas. De hecho, no la veremos en competición europea.

Sólo se dejará de aplicar en caso de que el portero sufra una falta, tenga una hemorragia, conmoción o un golpe en la cabeza. Ahí se entenderá que no se trata de una pérdida de tiempo y ningún compañero deberá abandonar el terreno de juego tras la atención del meta.

Castigos por pérdidas de tiempo

Igualmente –y esto ya sí que es de aplicación universal– se castigará a cualquier jugador por el que haya que detener el juego para que sea atendido. En ese caso, el futbolista abandonará el campo durante un minuto y no podrá volver hasta que haya una interrupción del juego y se vaya a reanudar de nuevo. Es decir, podría pasar más de un minuto fuera. En caso de hemorragia, golpe en la cabeza o que no hayan tenido que entrar a atenderle, podrá volver en cuanto esté listo.

Ese minuto también se aplicará en las sustituciones. Se establece un tiempo máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego al ser cambiado. En caso de que se supere, el futbolista que ingresa al terreno de juego no podrá hacerlo hasta que haya una interrupción pasada un minuto.

Por último, se sancionarán también las pérdidas de tiempo en los saques de banda o de puerta. Si se tardan más de cinco segundos en reanudar el juego –una vez se esté en disposición de hacerlo– se concederá saque de banda o córner, respectivamente, para el contrario.

Revisión de segundas amarillas y simulaciones

Los nuevos supuestos de intervención del VAR también darán que hablar. Es sabido ya que se revisarán los saques de esquina concedidos que no sean, las tarjetas amarillas mostradas que sean la segunda para el jugador y sea claramente errónea y, también, las confusiones de identidad en las sanciones.

En este último punto hay varios escenarios posibles. Si la equivocación es entre jugadores del mismo equipo, se cambiará de decisión de forma factual, tras la comunicación del VAR, como los fueras de juego. En caso de que sea entre jugadores de distintos equipos, requerirá de la revisión en el monitor (OFR).

No se revisarán las confusiones en caso de simulación del rival para evitar un escándalo como el que sucedió en el Mundial, con la expulsión de Embolo al rearbitrarse una acción por una amarilla mostrada a Paredes, en el Argentina-Suiza. Eso sí, se podría dar el supuesto de que un jugador sea expulsado por doble amarilla en una revisión, incluso por simular.

Esa misma acción sería revisable, como han explicado desde el CTA, siempre que fuera una segunda amarilla para el infractor erróneo. En caso de que se muestre una amarilla que derive en la expulsión por pitar falta en una simulación de un rival, el VAR entraría pero por la vía de revisar una segunda amarilla que no es, evitando de esta manera una expulsión injusta.

Manos en los saques de puerta

También se ha unificado el criterio polémico de cuándo es mano y cuándo no en un saque de puerta. Todo, a raíz de una acción de Marc Pubill en Champions que quedó en nada tras tocar el balón con la mano al considerar que no se había puesto en movimiento. Ahora, el criterio será el mismo para todas las competiciones y bastante claro: si se pone en juego con el pie y después se toca con la mano, será siempre penalti.

Igualmente, se ha considerado no sacar tarjeta a jugadores que cometan una infracción en zona DOGSO siempre que se aplique la ley de la ventaja y la jugada acabe en gol. En caso de que no se cumplan esas dos premisas ante una falta en una ocasión clara y manifiesta de gol, la jugada será castigada con roja directa o amarilla en caso de que haya sido penalti y haya intención de jugar el balón.

El CTA y la UEFA ignoran la ‘ley Vinicius’

Vía libre para insultar tapándose la boca. Ni en España ni en Europa se aplicará una normativa que nace, precisamente, de nuestro país. La famosa ley Prestianni o ley Vinicius, por la que se expulsará a cualquier jugador que se dirija a un jugador rival tapándose la boca para que no se sepa qué se le dice, no tendrá vigencia para el CTA ni para las competiciones UEFA, pese a que ya se aplicó en el Mundial y se saldó con una expulsión.

En otras palabras: habrá vía libre para que los jugadores utilicen la violencia verbal mediante este método. En caso de que un futbolista afirme ser víctima de racismo por parte de un rival y éste se haya tapado la boca y no haya forma de demostrarlo, se activará el protocolo antirracismo pero no habrá ningún tipo de sanción para el infractor, al no haber pruebas.