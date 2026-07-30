Rabieta del CTA con la FIFA: acusa de que usaron el ‘caso Negreira’ para no poner árbitros españoles en el Mundial

El CTA no entiende por qué la FIFA no confía en el arbitraje español. Tras un Mundial en el que la actuación de los colegiados dejó, en líneas generales, más aciertos que errores, el cabecilla Fran Soto mostró públicamente su malestar por la mínima representación española en el torneo. Una decisión que calificó de incomprensible al considerar que el nivel del arbitraje nacional merecía un mayor protagonismo y que asegura que estaría motivado por el impacto internacional que sigue teniendo el ‘caso Negreira’.

Desde un primer momento que se anunció la elección de los colegiados que irían a la Copa del Mundo, la FIFA dejó claro que la calidad de los árbitros españoles no estaba a la altura de llevar a muchos. Tan solo tuvo el premio Hernández Hernández, el el único árbitro español que eligió por la FIFA para ir al Mundial. Una vez terminado el torneo, el canario sólo arbitró un partido, el duelo entre Brasil y Haití de la fase de grupos. Un dato que evidencia que no hay confianza alguna en el máximo organismo del fútbol con el Comité Técnico de Árbitros que hay en España.

Lejos de asumir la responsabilidad y planear fórmulas para mejorar la calidad de los árbitros, tal y como pidió recientemente Rafael Louzán, el presidente del CTA ha preferido lanzar balas contra la FIFA y presumir de que el nivel de los colegiados es extraordinario. «El balance es muy negativo porque no corresponde la decisión con el nivel arbitral de España. Merecíamos mayor representación y estamos pendientes de tener una reunión personal con la FIFA».

El CTA estalla porque usen el escándalo del ‘caso Negreira’

Pero Fran Soto dejó caer que todo se debe a que el ‘caso Negreira’, que aún sigue campanando a sus anchas sin resolverse, está haciendo que la imagen del arbitraje español en el mundo se vea como un sistema manchado: «Si no responde a nada objetivo, ya sea arbitral o deportivo, responderá a otras cuestiones. Pero es una posibilidad de que haya influido. Desconozco los motivos exactos, pero lo que está claro es que los árbitros son los máximos perjudicados», dijo en una entrevista en Cope.

Aunque la FIFA no los considera con la calidad suficiente para estar en un Mundial, Fran Soto siguió presumiendo del trabajo de los colegiados de nuestro país: «El final de temporada en Primera y Segunda División fue extraordinario y difícilmente irrepetible. Los playoffs de ascensos fueron limpios total, sin intervenciones de VAR, con unas actuaciones espectaculares». Eso además de calificar como histórica que cuatro árbitros de Segunda hayan ascendido esta temporada a Primera.