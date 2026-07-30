Colas en Lidl desde hoy jueves 30 de julio por el balón del Mundial perfecto para los niños que cuesta menos de 12 euros

El verano sigue siendo la mejor época del año para que los niños disfruten del deporte al aire libre y Lidl ha querido aprovechar ese momento con uno de esos productos que prometen convertirse en un éxito de ventas. Desde este jueves 30 de julio, la cadena pone a la venta un balón con diseño inspirado en la Copa del Mundo por solo 10,99 euros, un precio que lo sitúa muy por debajo de otros modelos similares del mercado y que ya está despertando un gran interés entre las familias.

Se trata de uno de esos artículos que combina un precio muy atractivo con un producto pensado para disfrutar durante todas las vacaciones e incluso en la vuelta al cole. El balón CRIVIT Copa Mundial de Fútbol llega con una estética que recuerda a los grandes torneos internacionales y busca que los más pequeños puedan sentirse como sus ídolos cada vez que salten al parque, a la playa o al césped para echar un partido con amigos. Un producto que va a arrasar especialmente porque cuesta menos de 12 euros y permite disfrutar del deporte sin realizar un gran desembolso.

Uno de los aspectos que más llama la atención es precisamente su relación calidad-precio. Mientras que los balones oficiales inspirados en el Mundial pueden superar fácilmente los 30 euros e incluso alcanzar cifras mucho más elevadas en sus versiones profesionales, Lidl apuesta por una alternativa asequible que cumple perfectamente con el objetivo de ofrecer horas de diversión.

El balón de Lidl barato