Más barato de lo habitual

Colas en Lidl desde hoy jueves 30 de julio por el balón del Mundial perfecto para los niños que cuesta menos de 12 euros

El verano sigue siendo la mejor época del año para que los niños disfruten del deporte al aire libre

Lidl ha querido aprovechar ese momento con uno de esos productos

Un balón de fútbol con diseño inspirado en la Copa del Mundo por solo 10,99 euros

jardín Lidl
Tienda de Lidl.

El verano sigue siendo la mejor época del año para que los niños disfruten del deporte al aire libre y Lidl ha querido aprovechar ese momento con uno de esos productos que prometen convertirse en un éxito de ventas. Desde este jueves 30 de julio, la cadena pone a la venta un balón con diseño inspirado en la Copa del Mundo por solo 10,99 euros, un precio que lo sitúa muy por debajo de otros modelos similares del mercado y que ya está despertando un gran interés entre las familias.

Se trata de uno de esos artículos que combina un precio muy atractivo con un producto pensado para disfrutar durante todas las vacaciones e incluso en la vuelta al cole. El balón CRIVIT Copa Mundial de Fútbol llega con una estética que recuerda a los grandes torneos internacionales y busca que los más pequeños puedan sentirse como sus ídolos cada vez que salten al parque, a la playa o al césped para echar un partido con amigos. Un producto que va a arrasar especialmente porque cuesta menos de 12 euros y permite disfrutar del deporte sin realizar un gran desembolso.

Uno de los aspectos que más llama la atención es precisamente su relación calidad-precio. Mientras que los balones oficiales inspirados en el Mundial pueden superar fácilmente los 30 euros e incluso alcanzar cifras mucho más elevadas en sus versiones profesionales, Lidl apuesta por una alternativa asequible que cumple perfectamente con el objetivo de ofrecer horas de diversión.

El balón CRIVIT Copa Mundial de Fútbol
El balón CRIVIT Copa Mundial de Fútbol

El balón de Lidl barato

Además del atractivo diseño inspirado en la Copa Mundial, este balón de CRIVIT también incorpora características que respaldan su calidad. Cuenta con el certificado FIFA Basic, una homologación que acredita que cumple unos estándares mínimos de rendimiento en aspectos como el peso, la circunferencia, la absorción de agua, el rebote o la retención de la presión. A ello se suma una cámara de aire con bobinado de hilo, una construcción que ayuda a mantener mejor la forma del balón y aumenta su resistencia frente al uso continuado. Por último, está fabricado con una estructura clásica de 32 paneles, un diseño muy extendido en el fútbol por ofrecer un buen equilibrio, un vuelo estable y un golpeo preciso.

Cada verano son miles las familias que buscan juguetes o artículos deportivos con los que mantener entretenidos a los niños lejos de las pantallas. Un balón sigue siendo una de las opciones más sencillas y también una de las más completas, ya que favorece el ejercicio físico, la coordinación y el juego en grupo. No hace falta disponer de un campo de fútbol para disfrutarlo; basta con un espacio abierto y un grupo de amigos para improvisar un partido. Precisamente esa facilidad de uso hace que este tipo de productos tenga una enorme demanda durante los meses estivales y explique el interés que suele despertar cada vez que Lidl lanza una promoción de este tipo. Y como suele ocurrir con muchos de los artículos deportivos de la cadena alemana, todo apunta a que las unidades disponibles podrían agotarse rápidamente en algunos establecimientos.

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