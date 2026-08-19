La TVE sanchista gastó 613 millones en eventos deportivos, pero se niega a pagar 5 millones por el fútbol femenino

RTVE, presidida por José Pablo López, se negó a pagar los cinco millones de euros que costaba la Liga F, la primera división del fútbol femenino en España, cuando en los últimos años ha llegado a gastar más de 600 millones de euros por diferentes eventos deportivos. Mientras han desembolsado altas cantidades de dinero en competiciones masculinas (Mundial, Eurocopa, finales de Champions, Copa del Rey…), para el fútbol femenino no han pagado la asequible cantidad (teniendo en cuenta el total del resto de eventos) que cuesta la Liga F.

Así, la feminista Radio Televisión Española no quiso afrontar esta cantidad en la primera de las opciones para comprar la liga femenina, que costaba cinco millones de euros por la totalidad de sus encuentros (ocho por jornada). La TVE de José Pablo López viene dándose golpes en el pecho por su apuesta por el deporte femenino, pero en esta ocasión no lo han acompañado con hechos.

Cinco millones de euros costaba hacerse con los derechos audiovisuales de la Liga F, un 0,8% del total del dinero (613 millones aproximadamente) que se ha gastado en los últimos años por otros deportes, la inmensa mayoría de competición masculina. Por ejemplo, y por dar algunas cifras, siempre aproximadas, pagaron 158 millones por los Mundiales de fútbol masculino de 2022 y 2026 y por las Eurocopas de 2024 y 2028.

Por la Selección española (masculina), 60 millones. Por la Copa del Rey, 14,8. Por la final de la Champions, otros 7,5. Por el Tour de Francia (masculino también), 20,6 millones. Todo eso son competiciones masculinas. Se pueden añadir los 112 millones que costó a RTVE la emisión de los Juegos Olímpicos de Verano y de Invierno, aunque aquí sí hay competiciones femeninas.

El fútbol femenino no da ni audiencia ni influencia a RTVE

RTVE, sabedora de que todos esos eventos le proporcionarán audiencias millonarias, paga este dineral porque el deporte masculino, especialmente el fútbol, es muy rentable. En cambio, por mucho que desde el Gobierno de España se haya promulgado una igualdad salarial en el fútbol, conocen perfectamente desde el ente público que el fútbol femenino está lejos de ser rentable, a nivel económico y también de audiencias.

De ahí que no pagaran esos cinco millones -0,8% de lo gastado anteriormente en otros eventos deportivos- que cuesta la liga femenina. Nadie lo compró. DAZN, que tenía los derechos hasta esta temporada, rompió su acuerdo el año pasado tras comprobar que era una ruina. Pagó siete millones por unos derechos audiovisuales por los que ahora nadie quiso pagar cinco. Este miércoles sale la definitiva adjudicación para quien más haya pagado, sea cual sea la cantidad.

Todo ello en una RTVE controlada desde La Moncloa desde que asaltó la corporación pública el día después de la trágica DANA en Valencia. Desde el Gobierno de Sánchez se aseguraron de colocar a personas afines en el Consejo de Administración, colocando a José Pablo López en la presidencia. López ha conseguido impulsar la audiencia de Televisión Española, principalmente con esta fórmula de grandes eventos deportivos, pagando muchos millones por ellos. Casualmente, ninguno es femenino.

RTVE pertenece al Gobierno que se presenta como feminista y, en términos de televisión, le sale más rentable tener a contertulios que defiendan a capa y espada a Pedro Sánchez que emitir partidos de la Liga femenina, que, además de su bajo coste económico, también les permita cumplir el cometido de servicio público que debe tener Televisión Española.

TVE no puede emitir publicidad, por lo que todo este dinero que se gasta en estos eventos deportivos no lo puede recuperar con la publicidad, que sube muchísimo su precio con estos contenidos que aseguran grandes audiencias.

A pesar de ello, sí que hace cortes en los que puede promocionar sus propios contenidos, algo que puede servir perfectamente -y ya ha servido alguna vez- para meter contenido político. Por tanto, de manera indirecta, es también una buena fórmula para que los mensajes del Gobierno lleguen al espectador cuando hay muchísima gente viendo la televisión. Eso, con el fútbol femenino, no lo consigues, porque su audiencia es mínima.