Es oficial: si vives de alquiler puedes reclamar una penalización al propietario si tarda más de un mes en devolverte tu fianza

El artículo 36.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece los casos sobre la devolución de la fianza que el propietario tiene que realizar al inquilino una vez finalice el contrato de arrendamiento. El arrendador tendrá un plazo de un mes para proceder con el ingreso de las cantidades correspondientes y, en caso contrario, el arrendatario podrá solicitar una indemnización. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los procesos de tiempo para que el propietario devuelva la fianza a los inquilinos.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y uno de los más importantes ha llevado a los jóvenes a la Puerta del Sol para protestar por los problemas que hay en esta materia. Las medidas intervencionistas llevadas a cabo por el Gobierno en los últimos meses han hecho que los precios suban de forma indiscriminada hasta llegar a máximos históricos en materia de alquiler: 15,1 euros el metro cuadrado a fecha del mes de agosto. El incremento ha sido de un 5,8% con respecto al año anterior, en el que ya se marcaron algunos récords históricos.

Lo que dice la ley sobre la devolución de la fianza

Con la crisis de la vivienda en primera plana de medios de todo el mundo, en los últimos días se han convertido en tendencia varias noticias sobre las obligaciones de los propietarios con los inquilinos en lo que respecta a la famosa fianza. Hay que recordar que este es un pago que se realiza por parte del arrendatario a la hora de firmar el contrato y que se tiene que devolver, si se reúnen todos los requisitos, una vez finalice el vínculo entre ambos.

Los inquilinos españoles también deben saber que pueden solicitar una indemnización en caso de que el propietario no pague la fianza dentro del primer mes, que es el periodo de tiempo estipulado para que se lleve a cabo la devolución, que se tendrá que realizar siempre y que no se hayan producido desperfectos físicos dentro del hogar y que el arrendatario esté al corriente de pago de todas sus obligaciones en materia de gastos de la mensualidad del alquiler y otros que tienen que ver con suministros básicos como luz, gas o agua.

Esta norma está recogida concretamente en el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que hace mención en sus puntos al concepto de la fianza. «A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda», dice en su punto número 1.

El artículo 36.4 es el que hace referencia al periodo de tiempo para devolver la fianza. «El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final del arriendo devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de las llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución», indica esta norma, que es la carta magna que rige todos los derechos y obligaciones de los inquilinos en materia de vivienda.