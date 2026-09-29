Los abogados y los expertos en finanzas coinciden: «La forma más barata de pasar dinero entre padres e hijos es el préstamo entre particulares»

Alejandro Ortiz es un abogado y experto en fiscalidad que ha publicado un vídeo en las redes sociales explicando el mejor método para traspasar dinero entre padres e hijos sin la necesidad de que este dinero esté sujeto al pago de impuestos. El truco es el llamado préstamo entre particulares, que estará exento de pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y que no está considerada una donación, que tendría que tributar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la mejor fórmula de dar dinero a los hijos menores.

Esto es un clásico de nuestro país y de todo el planeta: los padres que dan cantidades de dinero a sus hijos menores. Esta actividad principalmente se acrecienta en la época de estudiantes de estos hijos que, a la espera de que llegue el trabajo, tienen que seguir viviendo de los padres. El movimiento de estas cantidades de dinero puede ser considerado por la Agencia Tributaria como una donación y por ello hay que tener precaución y realizar las transacciones exactas para que estas operaciones no desemboquen en el pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El truco para evitar esto está en la figura del préstamo entre particulares, que está sujeto pero exento de pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Para ello debe haber un compromiso real y documentado de que el dinero tendrá que ser devuelto con o sin intereses. Esto tendrá que ser firmado en un contrato en el que aparecerán las fechas de la devolución. Estos movimientos tendrán que ser acreditados con un justificante bancario y, a pesar de no tener que pagar impuestos, se tendrá que presentar ante Hacienda el modelo 600.

La forma más barata de ‘traspasar’ dinero entre padres e hijos

El abogado experto en fiscalidad, Alejandro Ortiz, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que habla de la mejor forma para traspasar dinero entre padres e hijos y no estar sujeto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. «Esta es la forma más barata para pasar dinero entre particulares», dice en un vídeo publicado en su red oficial de TikTok, en el que se hace llamar @fiscalidaddesdecero.

Este divulgador también avisa de que si entregas un dinero cuyo fin no es devolverse, te puedes exponer a «un buen bocado» por parte de Hacienda, que puede reclamar los impuestos correspondientes. Por ello, el truco legal para hacer esto está en los préstamos entre particulares que «evita que pagues ITP y tiene un tipo al 0%». Este experto también avisa de que hay que rellenar el modelo 600, que permitirá declarar el préstamo ante la Agencia Tributaria.

Además de que se fijen fechas para la devolución, los padres podrán perdonar algunos trozos de la deuda a través de las «condonaciones parciales». «Supongamos que le pagas una cuota a tus padres para devolverles ese préstamo, pero ellos te condonan anualmente una parte de la deuda», avisa este abogado experto en la materia, que sobre el préstamo también deja claro que debe ser real y se debe comprobar con movimientos bancarios para que Hacienda no lo califique como una donación encubierta.