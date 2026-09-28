Almeida retrata a Sánchez: «Las únicas viviendas que le importan son las suyas, La Moncloa y La Mareta»

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha asegurado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «la única vivienda que le importa es la suya» y ha mencionado al Palacio de la Moncloa, en el que reside, y a la Residencia Real de la Mareta, cedida al jefe del Ejecutivo por sus vacaciones, mientras España vive una crisis de vivienda que se ha visto agravada por la acampada en la Puerta del Sol como protesta al desahucio de Maricarmen.

El regidor, que no se quedará «de brazos cruzados», ha suspendido parcialmente su agenda para este lunes en favor de una reunión con su gabinete para tratar posibles soluciones a la acampada en Sol; asegura que los manifestantes del centro de Madrid «saben bien quién es el presidente del Gobierno» y que este «no es capaz» de resolver la crisis.

Almeida ha querido incidir, en una entrevista este lunes en El Programa de Ana Rosa, en que, gracias al Ayuntamiento de Madrid, «hoy se sientan los abogados de Urba Gestión con los abogados de Maricarmen» y que, en España, ha habido «270.000 desahucios», y todos a cargo de competencias del Ejecutivo central. Además, el alcalde madrileño afirma que, con Sánchez en el Gobierno, «se van a multiplicar las Maricarmenes en España».

Además de admitir comparaciones con el 15M, Almeida ha insistido en que entonces «algunos salieron mejor que otros» de las protestas. «Hay algunos que están en Galapagar, hay algunos que siguen en las instituciones, y hay otros que están en una situación tan complicada como la que había en aquellos momentos», ha lanzado.

El alcalde ha señalado también al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de los que dice que han promovido «la nada», entre otros motivos al no enviar a la Policía Nacional a custodiar la sede del Gobierno autonómico, rodeada por manifestantes. «La Policía Municipal pidió ayuda a la Policía Nacional para evitar que se produjera. Las instrucciones que recibió la Policía Nacional son que no hicieran absolutamente nada por evitarlo», ha asegurado el alcalde.

«Fue una manifestación autorizada por la Delegación del Gobierno, competencia de la Delegación del Gobierno, que acaba en esa acampada en Sol. Lo único que hizo la Policía Nacional fue estacionar dos furgonetas delante de la fachada de la presidencia de la Comunidad de Madrid cuatro minutos y se fueron», ha aseverado echando mano de las cámaras de la zona.

Tras asegurar que la acampada no deja de ser «una ocupación de espacio público» que puede devenir «en una alteración del orden público», Almeida ha pedido a los manifestantes que vayan «a acampar delante del Palacio de la Moncloa o delante de la sede del Partido Socialista en Ferraz» para ver «cuánto tarda la Policía Nacional en sacarles del Palacio de la Moncloa o de Ferraz, que es lo mismo que deberían estar haciendo en Sol».

Por último, el primer edil ha llamado a los acampados en Sol a que reflexionen «acerca de quién tiene la culpa de que las cosas no mejoren en España y de que el problema de la vivienda haya pasado a ser el primero después de ocho años del Gobierno de Pedro Sánchez».