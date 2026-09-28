Federico García Lorca, poeta: «Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro»

Uno de los nombres más mencionados en España en las últimas décadas ha sido el de Federico García Lorca debido a su uso como estandarte para diversos intereses. Sin embargo, Lorca es uno de los nombres más importantes de la poesía española que ha dejado un legado en la literatura, logrando fusionar vanguardias europeas.

Su visión de la cultura, la dignidad humana y la justicia social lo hizo un personaje aclamado hasta nuestros días. Su discurso, conocido como Medio pan y un libro fue pronunciado en 1931 durante la inauguración de la biblioteca pública de su pueblo natal, Fuente Vaqueros, Granada.

Lorca y la necesidad cultural

Lorca planteaba la cultura como algo más que un mero pasatiempo para las élites. La trataba como una primera necesidad y una herramienta para la emancipación de las clases desfavorecidas. Su discurso no fue fruto de la improvisación, ya que tenía preferencia por prepararlo antes que improvisar. Lorca explicaba que el hambre física se sacia con pan, pero el hambre del saber es mucho más dolorosa, que es difícil de mitigar si el Estado no invierte en educación.

Para el poeta, abrir una biblioteca era un acto revolucionario. Permitía que cualquier ciudadano, sin importar su origen o riqueza, tuviera en sus manos el mismo conocimiento que los sectores más privilegiados.

La lucha de las clases desfavorecidas

Lorca alegaba que las demandas sociales no se podían basar únicamente en demandas de salarios, tierra o pan. Si la sociedad sólo se centra en bienes materiales, se terminan rebajando a los seres humanos al nivel de herramientas de trabajo. Sin cultura, las personas comen, pero no piensan, convirtiéndose en piezas dóciles del Estado. Mediante este pensamiento sostenía que una revolución social o económica debía ir acompañada de una cultural para que no fuera un fracaso.

«Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía» declaró Lorca en su discurso de inauguración de la biblioteca.

Además, el autor hace especial hincapié en los libros que leen las personas, haciendo referencia a un autor francés: «Dime qué lees y te diré quién eres». Finalizó su discurso haciendo un llamamiento a los profesores para que enseñen una lectura con sentido y no mecánica. Lorca sabía de la importancia de inculcar un hábito de lectura que sería beneficioso para todos, pero en especial para las nuevas generaciones.