Dos marroquíes, detenidos tras una brutal reyerta con botellazos y cuchilladas en un local okupado de Ibiza

Dos hombres de origen marroquí han sido detenidos en Ibiza por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa después de protagonizar una brutal reyerta que terminó con ambos heridos y trasladados al Hospital Can Misses. Según la Policía Nacional, en el violento enfrentamiento se habrían utilizado botellas de cristal rotas y unas tijeras, mientras los dos implicados llegaron a amenazarse de muerte durante la pelea.

Los hechos ocurrieron a comienzos de la semana pasada, cuando un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio se encontró con una escena alarmante: uno de los hombres estaba ensangrentado y pidiendo ayuda mientras se dirigía hacia un restaurante cercano.

El agente avisó inmediatamente al 091, y pocos minutos después varias patrullas de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar. Los policías localizaron también al otro hombre implicado en la violenta pelea.

Según explicó uno de los detenidos a los agentes, todo comenzó con una acalorada discusión que terminó cuando el otro varón habría roto una botella de cristal contra su cabeza y posteriormente le habría provocado varios cortes en el cuerpo. El hombre presentaba numerosas heridas cortantes.

La otra versión ofrecida a los agentes fue muy diferente. El segundo implicado aseguró que, durante la pelea, habría sido atacado con unas tijeras, que fueron localizadas posteriormente por los policías. Presentaba varios cortes en la espalda, el brazo y la zona del estómago.

La investigación policial apunta a que el origen de la pelea estaría relacionado con problemas de convivencia en un local okupado de Ibiza. La discusión fue aumentando de intensidad hasta desembocar en una auténtica batalla, en la que, según los agentes, ambos llegaron incluso a amenazarse de muerte delante de los funcionarios.

La gravedad de las heridas obligó a movilizar a los servicios sanitarios. Tras ser atendidos, los dos hombres fueron trasladados al Hospital Can Misses para recibir asistencia médica.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención de ambos como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa.

El grupo UDEV de la Comisaría de Ibiza se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer todos los detalles de una violenta reyerta que pudo terminar en tragedia y determinar exactamente cómo se produjeron las agresiones.

Los dos hombres mantienen, por ahora, la condición de presuntos implicados, a la espera de que avance la investigación y de las decisiones que correspondan en sede judicial.