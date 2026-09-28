Entradas para el Rafa Nadal Academy Slam: dónde se juega, cómo comprarlas y cuánto cuestan

Rafa Nadal vuelve a las pistas este sábado para disputar el Rafa Nadal Academy Slam, que será un torneo que se realizará para celebrar el décimo aniversario de la academia. Para ello, el mejor tenista de la historia de España volverá a coger la raqueta para capitanear un equipo que se enfrentará al Team Murray. De momento se ha confirmado la participación de Andy Murray, Richard Gasquet y Marat Safin. Consulta en este artículo cómo comprar las entradas para el Rafa Nadal Academy Slam.

Rafa Nadal vuelve a las pistas y lo hará este sábado 3 de octubre a partir de las 16:00 horas para celebrar el décimo aniversario de su academia. El ganador de 23 Grand Slam volverá a coger la raqueta para disputar el Rafa Nadal Academy Slam, un torneo amistoso en el que el equipo liderado por el mejor tenista de la historia española competirá contra un equipo liderado por Andy Murray. De momento, se ha confirmado que Richard Gasquet estará en el team del español, mientras que Marat Safin lo hará con el escocés.

Así que Rafa Nadal volverá por primera vez a disputar un partido de tenis en un torneo no oficial tras su retirada el pasado mes de noviembre de 2024 en las finales de la Copa Davis que se jugaron en el Martín Carpena de Málaga. Las cámaras de Movistar estarán presentes para retransmitir este acontecimiento y ofrecerán en directo todos los partidos de este torneo en el que se celebra el décimo aniversario de la Rafa Nadal Academy.

Dónde se juega el Rafa Nadal Academy Slam

El Rafa Nadal Academy Slam se jugará en la pista central de la Rafa Nadal Academy, que está situada en Manacor. Además, este torneo también contará con la participación de un artista cuya confirmación estará pendiente, que animará un torneo en el que también habrá otras actividades paralelas en las que los asistentes podrán disfrutar de gastronomía y momentos únicos antes de los partidos. Una vez finalizado el torneo, la fiesta se alargará durante la noche con food trucks, gastronomía y más para disfrutar de «una jornada inolvidable».

Cómo comprar entradas para ver a Rafa Nadal

Las entradas para ver el Rafa Nadal Academy Slam se pueden adquirir a través de la página web oficial de la Rafa Nadal Academy, en la que se informa que a día de hoy están agotadas. «La entrada da acceso al recinto del evento y a todas las actividades programadas durante la jornada, incluido el partido de exhibición y las activaciones previstas», informan en la web oficial.

Precio de las entradas del Rafa Nadal Academy Slam

Las entradas para la Rafa Nadal Academy Slam están agotadas y las personas que quieran acceder al recinto podrán hacerlo por una tarifa de precios que va de los 25 euros hasta los 35 euros en el caso de las visitas guiadas.