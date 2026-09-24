La reflexión de Carlos Alcaraz sobre Rafa Nadal: «Fue un referente para mí cuando era niño pero el mejor en el tenis en cuanto a números es Djokovic»

Carlos Alcaraz ha dejado varios titulares en sus comparecencias públicas durante la presentación de la Laver Cup. El tenista español ha respondido a uno de los grandes debates del tenis, como es el de quién es el mejor jugador de la historia. El actual número tres del ranking ATP ha definido a Rafa Nadal como «un referente» durante su infancia, pero ha elegido a Novak Djokovic como el «el mejor de todos los tiempos» (GOAT en inglés).

El murciano fue preguntado por una cuestión que lleva años generando debate entre los aficionados al tenis y que enfrenta principalmente a Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer. Alcaraz, que creció viendo jugar a los tres y que tuvo en Nadal a su gran ídolo, no dudó a la hora de señalar al serbio. El argumento esgrimido por el español responde a las estadísticas y el palmarés de un Novak Djokovic al que ha derrotado en tres finales de Grand Slam.

Sin embargo, el tenista serbio sí pudo imponerse a Alcaraz para escalar la última cima que le faltaba en su carrera. El ex número uno del mundo le derrotó en la histórica final de los Juegos Olímpicos de París 2024, con la que Djokovic ‘completó’ el tenis. «En términos numéricos, no hay duda de que el mejor de todos los tiempos es Djokovic. Lo ha ganado absolutamente todo, no una, sino dos veces», ha explicado el tenista de El Palmar. Nole, como bien ha señalado Alcaraz, ha repetido título en todos los grandes torneos (Grand Slams, ATP Finals y Masters 1000) y es el tenista masculino con más Grand Slams, con 24.

carlos:” for me Nadal is something that I look up to when I was a little kid growing up but the goat in terms of numbers everything he has in tennis he won everything not only one twice is Djokovic.” pic.twitter.com/dXKjFbg0CY — f #7inMelbourne (@fvaeey) September 24, 2026

Alcaraz reconoce a uno de sus grandes rivales

Precisamente, Carlos Alcaraz ha sido el principal culpable de que Djokovic no haya engordado aún más su palmarés en los últimos años. El murciano sorprendió a Djokovic en la final de Wimbledon 2023 y, ya consolidado en la cima, repitió en Londres en 2024 y se estrenó en Australia este mes de enero ante el diez veces campeón. También un Jannik Sinner que le ha apeado de la lucha por el título en varias semifinales de Grand Slam. El italiano no estará en la Laver Cup junto a Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, principales caras del equipo europeo; junto al reciente campeón del US Open, Alexander Zverev.

El torneo de exhibición alcanzó su cima de popularidad en la despedida de Roger Federer. El suizo, cofundador de la Laver Cup, dijo adiós al tenis entre lágrimas y acompañado de su gran rival. Un Rafa Nadal al que Alcaraz ha destacado como su ídolo durante la infancia. «Es a lo que aspiraba cuando era un niño», ha reconocido.

El tenista murciano pudo cumplir el sueño de jugar junto al de Manacor, con el que formó pareja en dobles en París 2024. Sobre la pista, sólo se midieron en tres ocasiones. Tras el ‘cameo’ de Alcaraz en el Mutua Madrid Open de 2021, con sólo 18 años, libraron dos recordadas batallas en Indian Wells 2022, con victoria de Nadal, y en Madrid unos meses después. En el camino hacia el primer gran título levantado por el tenista de El Palmar, venció a su ídolo en cuartos de final. La emoción de ambos duelos y la temprana retirada del manacorí dejaron a los aficionados al tenis con ganas de más.