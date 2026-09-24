Empiezan a agotarse las tallas

Colas kilométricas en Lidl para comprar las zapatillas perfectas para iniciarse en el running por menos de 15 euros

Lidl vuelve a poner el deporte al alcance de casi cualquier bolsillo con unas zapatillas de running

De su marca propia Crivit que están llamando especialmente la atención por su precio

El modelo para mujer se puede encontrar por 13,49 euros en la tienda online de Lidl

llaves Lidl
Tienda de Lidl.

Lidl vuelve a poner el deporte al alcance de casi cualquier bolsillo con unas zapatillas de running de su marca propia Crivit que están llamando especialmente la atención por su precio. El modelo para mujer se puede encontrar por 13,49 euros en la tienda online de Lidl, una cantidad difícil de encontrar en el mercado para unas zapatillas diseñadas específicamente para correr. El producto ha generado una gran expectación entre las clientas de la cadena, acostumbrada a convertir algunas de sus novedades deportivas en auténticos fenómenos de ventas.

La imagen de estas deportivas también juega a su favor. Las zapatillas presentan un diseño claramente deportivo, con una combinación de tonos coral, rojo y verde lima en una de sus versiones, mientras que también existe una alternativa en negro. Lejos de tener el aspecto de unas zapatillas básicas, Crivit apuesta por una estética similar a la que se puede encontrar en modelos de running de marcas especializadas, aunque en este caso el precio se queda por debajo de los 15 euros. Están disponibles en tallas 36 a 41, aunque algunas empiezan a agotarse.

Uno de los puntos más interesantes para aquellas que quieren empezar a correr está en la construcción de la zapatilla. Lidl explica que incorpora una entresuela de EVA amortiguadora, un material habitual en calzado deportivo que ayuda a absorber parte de los impactos producidos durante la pisada. La suela, además, está fabricada con una mezcla de goma y presenta un diseño robusto, mientras que la parte superior utiliza una malla transpirable para favorecer la ventilación del pie.

Las zapatillas Crivit de Lidl.
Las zapatillas Crivit de Lidl.

Las deportivas para correr de Lidl

La comodidad también es clave. El modelo incorpora acolchado tanto en la lengüeta como en el borde de la caña, dos zonas que pueden resultar especialmente importantes cuando se utiliza el calzado durante bastante tiempo. La plantilla y el resto del interior están pensados para ofrecer una pisada cómoda, mientras que el material exterior de malla permite una mayor circulación del aire. Además, el material de la parte superior, el forro y la plantilla procede de poliéster reciclado certificado bajo el estándar GRS.

La acogida entre las que ya las han probado también resulta llamativa. La página de Lidl muestra actualmente una valoración de 4,7 sobre 5 estrellas a partir de 72 valoraciones, y señala que el 97% de los clientes las recomienda. En definitiva, estas Crivit están especialmente dirigidas a aquellas quieren dar sus primeros pasos en el running sin gastar una cantidad elevada.

No pretenden competir necesariamente con las zapatillas técnicas de gama alta, pero por menos de 15 euros ofrecen malla transpirable, entresuela de EVA, suela de goma y un diseño específicamente orientado a correr. Un precio que explica buena parte de la expectación que se ha generado alrededor de una de las nuevas apuestas deportivas de Lidl, que sigue apostando por democratizar el sector del equipamiento deportivo con precios muy competitivos y artículos de calidad.

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