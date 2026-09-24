Despiden al hermano de Higuaín por agarrar del brazo a una árbitra y decirle «esto es un deporte de hombres»

Lío en Estados Unidos. El hermano de Gonzalo Higuaín, Federico Higuaín, ha sido despedido por el Columbus Crew después de protagonizar un polémico incidente con una árbitra durante un partido de la MLS NEXT Pro. El argentino, que dirgía al equipo filial de la franquicia, fue señalado por la Asociación Profesional de Árbitros de Estados Unidos (PSRA) por un episodio que incluyó contacto físico con la colegiada y un comentario sexista que tuvo lugar el pasado 23 de agosto, durante el encuentro entre el Columbus Crew 2 y el Huntsville City FC.

Según explican, Federico Higuaín agarró y apretó con fuerza el brazo de la árbitra después del encuentro y se negó a soltarla pese a que ella se lo pidió en tres ocasiones. El sindicato arbitral aseguró además que la acción física estuvo acompañada de una frase dirigida a la colegiada: «No te olvides que esto es un juego de hombres». El técnico recibió una tarjeta roja por lo sucedido y posteriormente fue sancionado por la MLS NEXT Pro con dos partidos de suspensión.

La polémica aumentó semanas después, cuando la propia asociación de árbitros hizo público un comunicado en el que cuestionaba la respuesta de la competición. La PSRA describió lo ocurrido como «dos actos deliberados de abuso físico y sexismo contra una árbitra» y consideró insuficiente la suspensión de dos encuentros. «Esta intimidación física se vio agravada por un comentario sexista y denigrante dirigido a la colegiada», señaló la asociación, que también defendió públicamente el papel de las mujeres dentro del fútbol. «Las mujeres mejoran este deporte en todos sus niveles. No deberían tener que soportar intimidaciones o comentarios degradantes para demostrarlo», añadió la PSRA, que reclamó respeto, dignidad y un entorno de trabajo seguro para las árbitras.

Federico Higuaín, expulsado y despedido

Dos días después de que el sindicato arbitral difundiera su comunicado, el Columbus Crew anunció oficialmente la salida de Federico Higuaín. El club no vinculó de manera explícita su comunicado con el incidente de agosto, pero sí explicó que había decidido poner fin a su etapa como entrenador después de revisar su comportamiento durante las últimas semanas. «Determinamos que lo mejor para nuestro club, los jugadores y el personal de apoyo es relevar a Federico Higuaín de sus responsabilidades», afirmó Issa Tall, director general del Columbus Crew.

«Después de las conversaciones mantenidas esta semana y de evaluar más a fondo el último mes, los estándares de nuestro club sobre lo que se espera de un líder de uno de nuestros equipos no se han cumplido», añadió. Federico Higuaín, de 41 años, es el hermano mayor de Gonzalo Higuaín, ex delantero del Real Madrid, la selección argentina y otros clubes europeos. Antes de iniciar su carrera en los banquillos, Federico tuvo una larga trayectoria como futbolista y fue una de las figuras históricas del Columbus Crew, donde disputó más de 200 partidos y consiguió 60 goles y 67 asistencias en su carrera en la MLS. En enero de 2025 comenzó su etapa como entrenador del Crew 2, pero ahora abandona el cargo de manera anticipada después de una polémica que ha provocado la intervención pública del colectivo arbitral y la decisión del club de prescindir de sus servicios.