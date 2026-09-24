Sánchez hizo campaña en Buenos Aires con la socialista que pidió pasaportes de muertos para votarle

Pedro Sánchez hizo campaña en Buenos Aires para acabar con el voto rogado acompañado de la cúpula del PSOE argentino, entre los que se encontraba Lorena Suárez, acusada por su mano derecha de captar pasaportes de muertos para que el líder socialista ganara las elecciones generales de 2023 con el voto exterior.

Durante aquel viaje a Hispanoamérica, que arrancó en Buenos Aires, Sánchez aseguró que su Gobierno haría «todo lo posible» para modificar la ley electoral y acabar con este sistema, al tiempo que reclamó al resto de grupos parlamentarios que alcanzaran un acuerdo para suprimirlo.

Como atestigua el vídeo que publica OKDIARIO, en aquella visita de 2021, el presidente aseguró que «una de las tareas pendientes que tiene el poder legislativo» era precisamente «modificar el voto rogado», ante representantes de la colectividad española en la Embajada de España.

Sánchez añadió que la reforma para eliminar el voto rogado se estaba tramitando en el Congreso y defendió que el objetivo era que la voz de los españoles residentes en el exterior «sea escuchada con muchísima más fuerza» en los procesos electorales.

«Queremos además que vuestra voz sea escuchada con muchísima más fuerza en todos los procesos electorales presentes y futuros», afirmó el líder socialista en la Embajada, donde trasladó su «compromiso firme» para acabar definitivamente con el sistema de voto rogado.

Los efectos del cambio de la Ley Electoral en Argentina

El compromiso expresado por Sánchez en Buenos Aires llegaría finalmente a las Cortes. La reforma del voto exterior terminó aprobándose en 2022 –coincidiendo con la Ley de Memoria Democrática y, por ende, la mal llamada Ley de Nietos– y se aplicó por primera vez en unas elecciones generales en julio de 2023.

En esos comicios, la demarcación consular de Buenos Aires registró 18.921 votos sobre unos 304.000 españoles inscritos en el CERA, más del doble de la participación registrada en las generales de noviembre de 2019, coincidiendo además con los primeros nacionalizados con la Ley de Nietos.

Aquella visita express de Sánchez cobra especial relevancia tras desvelar OKDIARIO el audio de Suárez pidiendo fotocopias de pasaportes de muertos para votar por correo. Precisamente, el secretario de organización del PSOE, Gustavo López, denunció estas prácticas fraudulentas ante el Consejo de Residentes Españoles (CRE), poniendo de manifiesto que el voto rogado era el origen de todo el proceso fraudulento en materia electoral, y que no respondía a los propósitos iniciales.

La visita de Sánchez a Buenos Aires se produjo después del viaje de su homólogo argentino, Alberto Fernández, a Madrid, todavía en un ambiente de pandemia. El dirigente del peronismo kirchnerista recibió a Sánchez en la Casa Rosada, tratando de poner en valor los vínculos entre Argentina, la emigración y España.

La reunión terminó protagonizando una polémica internacional, por las palabras de Fernández sobre el origen de los argentinos: «Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos salimos de los barcos. Eran barcos que venían de Europa», dijo parafraseando a Octavio Paz de manera burda.