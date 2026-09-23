Los psicólogos coinciden con la reflexión del escritor Jonah Lehrer: «No siempre puedes tener lo que quieres, pero a veces no tener lo que quieres es justamente lo que necesitas»

En numerosas ocasiones, los seres humanos desean mantener algo que quieren, pero no les hace bien por miedo a perderlo. La psicología denomina a este fenómeno como «apego ansioso» y el escritor y divulgador científico Jonah Lehrer va más allá asegurando que: «No siempre puedes tener lo que quieres, pero a veces no tener lo que quieres es justamente lo que necesitas».

Esto se traduce en cómo una experiencia no debería condicionar las emociones de un individuo, ya que ese momento perjudicial podría suponer un cambio positivo. Un significado sencillo que plantea cómo la frustración, adaptación y crecimiento personal se ven afectados por la fuerza de la mente del individuo. Al mismo tiempo, las personas que persiguen un objetivo y no logran alcanzarlo experimentan la emoción de la decepción, convirtiéndose en un estímulo para encontrar algo mejor.

La enseñanza de su mensaje

En el momento en el que una persona no obtiene algo que quiere, se enfrenta a una realidad que no puede controlar. Una realidad que puede estar conformada por una relación que no funciona, un proyecto que fracasa o una oportunidad que desaparece. Estos hechos generan numerosas emociones, pero a su vez impulsan los procesos de aprendizaje. La interpretación de esa vivencia es clave, ya que la frustración se entiende sólo como un fracaso que alimenta los pensamientos negativos. Además, el mensaje se relaciona con la resiliencia como una capacidad para afrontar situaciones adversas y continuar avanzando positivamente después de las mismas.

La necesidad como un cambio

La imposibilidad de alcanzar un deseo que modifique las prioridades también se ve reflejada en esta cita, ya que a veces centrarse en un objetivo concreto desgasta notablemente. A lo anterior se suman dos conceptos: la aceptación y la perseverancia. Los expertos recalcan que saber distinguir entre un obstáculo temporal y una situación que requiera un cambio de estrategia es fundamental para el bienestar de una persona.

La importancia de las oportunidades

La psicología afirma que la frustración revela que las expectativas dependen de factores externos y el aprendizaje de los mismos se concentra en saber tolerar la incertidumbre y aceptar que no todo sucede siempre como se espera. Por lo tanto, esta frase de John Lehrer pone su enfoque en no conseguir lo que se quiere y no intentar sacar un significado a lo que ya se ha perdido. Además, en algunos momentos esto puede llegar a convertirse en ese impulso que el ser humano necesita para cambiar, aprender y descubrir un mundo que desconoce todavía.