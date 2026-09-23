Indira Gandhi, primera ministra hindú: «No se puede dar un apretón de manos con el puño cerrado»

Indira Gandhi pronunció una de sus reflexiones más conocidas en uno de los momentos de mayor tensión de su trayectoria política. «No se puede dar un apretón de manos con el puño cerrado» resumía una idea sencilla, ya que la paz y la cooperación requieren que las partes estén dispuestas a abandonar la confrontación y buscar algún tipo de entendimiento. La frase fue pronunciada en octubre de 1971, cuando India y Pakistán se encontraban al borde de una guerra por la crisis de Pakistán Oriental, meses antes de que naciera Bangladesh. La propia documentación histórica permite situar aquellas palabras en un contexto de enorme tensión diplomática.

Una frase en plena crisis

La frase fue recogida después de una rueda de prensa de Indira Gandhi celebrada en Nueva Delhi. En aquella intervención, la primera ministra defendía que la India quería evitar una guerra, pero advertía de que la búsqueda de la paz no podía depender de una sola parte. La formulación sobre el «puño cerrado» se convirtió posteriormente en una de sus citas más conocidas.

El contexto era especialmente delicado. Desde marzo de 1971, la crisis política y la violencia en Pakistán Oriental habían provocado un enorme desplazamiento de población hacia India. El Gobierno indio tuvo que afrontar la llegada de millones de refugiados mientras aumentaba la tensión militar en la frontera. La situación terminaría desembocando en una guerra abierta entre India y Pakistán en diciembre de ese mismo año.

La crisis de Pakistán Oriental

En 1970, la Liga Awami, dirigida por Sheikh Mujibur Rahman, había obtenido la mayoría en las elecciones generales de Pakistán. Sin embargo, las negociaciones sobre la transferencia del poder fracasaron y la situación en Pakistán Oriental se deterioró rápidamente.

El Ejército pakistaní lanzó una operación militar contra el movimiento independentista en marzo de 1971. La violencia provocó un éxodo masivo hacia la vecina India. Según la documentación histórica, el flujo de refugiados fue uno de los elementos centrales de la crisis y aumentó considerablemente la presión sobre el Gobierno de Indira Gandhi.

En agosto de 1971, la India firmó con la Unión Soviética un Tratado de Paz, Amistad y Cooperación. Los documentos diplomáticos estadounidenses de la época muestran que Washington interpretó aquel acuerdo como una señal relevante dentro del equilibrio de poder de Asia meridional. Al mismo tiempo, Indira Gandhi continuó defendiendo públicamente la necesidad de evitar una guerra abierta.

El puño y la mano tendida

La metáfora utilizada por Indira Gandhi resulta especialmente clara porque contrapone dos gestos completamente diferentes. Una mano abierta permite estrecharla, ya que un puño cerrado representa una posición defensiva o de confrontación. En términos políticos, la primera ministra utilizó esa imagen para explicar que la cooperación necesita que las partes abandonen, al menos parcialmente, sus posiciones enfrentadas.