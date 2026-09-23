Epicuro de Samos, filósofo griego: «La muerte es una quimera, porque mientras yo exista, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, ya no existo yo»

Epicuro (341 a.C.-271/270 a.C.) fue uno de los grandes pensadores de la Grecia clásica y una figura fundamental en la evolución de la filosofía de su época. Sus planteamientos supusieron una ruptura con algunas de las ideas defendidas por maestros como Platón y Aristóteles. En la actualidad, el epicureísmo suele asociarse, de manera simplificada, con la búsqueda de la felicidad mediante el placer y la ausencia de dolor. Sin embargo, el pensamiento de Epicuro es mucho más amplio y complejo.

Su pensamiento se estructuró alrededor de tres grandes pilares: la Epistemología, la Física y la Ética. A través de los sentidos y de la experiencia, el ser humano percibe la realidad (Epistemología); a partir de esa percepción puede comprender los principios que rigen la naturaleza y la vida (Física) y, posteriormente, establecer aquellos valores que permiten alcanzar una relación equilibrada entre la realidad y el individuo, hasta llegar a un estado de serenidad y madurez interior que hace posible una vida plena, conocido como ataraxia (Ética). Epicuro fue esencialmente empirista y, para él, los sentidos constituyen la vía fundamental para conocer la realidad y, a través de las sensaciones, el ser humano toma conciencia de su propia existencia.

«La muerte es una quimera, porque mientras yo exista, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, ya no existo yo»

Epicuro de Samos desarrolló una filosofía centrada en la búsqueda de una vida tranquila y feliz, considerando que para ello era necesario aprender a distinguir entre los deseos necesarios y aquellos que podían generar frustración, dependencia o sufrimiento. Dentro de esta filosofía, la cuestión de la muerte ocupaba un lugar muy importante, ya que el miedo a morir podía impedir que una persona disfrutara plenamente de su existencia. Por ello, el pensador creía que era necesario analizar racionalmente este temor.

Su razonamiento parte de una premisa fundamental: la muerte supone la ausencia de sensación. Cuando una persona muere, según esta concepción, se produce la disgregación de los elementos que la componen. Bajo esta perspectiva, la muerte no sería, por tanto, un estado en el que una persona permanece consciente sufriendo eternamente, sino precisamente la ausencia de toda experiencia.

Esta idea explica el razonamiento de Epicuro de Samos: mientras una persona está viva, la muerte todavía no ha llegado y, por tanto, no forma parte de su experiencia. Cuando la muerte llega, la persona ya no existe como sujeto capaz de sentirla. El filósofo distinguía así entre un hecho inevitable y el temor que las personas construyen alrededor de ese hecho.

Esta reflexión está estrechamente relacionada con otro concepto fundamental de su filosofía: la ataraxia, entendiendo como tal un estado de tranquilidad y ausencia de perturbación. Alcanzar esa serenidad exigía eliminar, en la medida de lo posible, los miedos irracionales y aprender a distinguir entre aquello que depende de nosotros y aquello que forma parte inevitable de la naturaleza. La muerte pertenece precisamente al segundo grupo.

En definitiva, la enseñanza de Epicuro no consiste, por tanto, en ignorar la muerte, sino en entender que forma parte de la naturaleza, pero no debería ocupar toda nuestra atención mientras estamos vivos.

Citas de Epicuro de Samos