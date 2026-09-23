Prodetur concede un premio turístico a una trabajadora de una empresa que se ha llevado 27.148 € en contratos menores

Prodetur, organismo dependiente de la Diputación de Sevilla, premiará a Damiana Pizzalis, guía oficial de turismo y gestora de actividades culturales en Naturanda Turismo Ambiental, durante la tercera edición de la gala del Día Mundial del Turismo. El acto se celebrará en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra, en Alcalá de Guadaíra, y servirá para reconocer la trayectoria profesional de Pizzalis en el ámbito de la divulgación turística y el patrimonio.

El reconocimiento llega después de que la empresa en la que trabaja la premiada haya resultado adjudicataria de dos contratos menores de servicios de Prodetur durante apenas siete meses. En conjunto, estos contratos alcanzan los 27.148 euros, según la documentación de las adjudicaciones.

El primero de los contratos fue formalizado el 12 de febrero de 2026. Naturanda Turismo Ambiental recibió entonces un contrato menor de servicios por importe de 9.583 euros más IVA para encargarse del servicio de guías necesario para la realización de 44 rutas turísticas incluidas en el proyecto Camino Vertical.

Siete meses después, el 17 de septiembre de 2026, la misma empresa volvió a recibir otro contrato menor por parte de Prodetur. En esta ocasión, el importe ascendió a 17.565 euros y el objeto del contrato fue la prestación del servicio de secretaría técnica para la celebración de la primera Fiesta de la Vendimia 2026.

De este modo, entre febrero y septiembre de este año, Naturanda Turismo Ambiental ha resultado adjudicataria de dos contratos menores vinculados a actividades turísticas promovidas por Prodetur. El segundo encargo se produce, además, pocas semanas antes de la celebración de la gala en la que una de sus trabajadoras será distinguida.

Un reconocimiento a su trayectoria

La Diputación de Sevilla presenta a Damiana Pizzalis como una profesional con una trayectoria caracterizada por la combinación de investigación, conocimiento del patrimonio y divulgación turística. Su labor como guía oficial de turismo y gestora de actividades culturales en Naturanda Turismo Ambiental es precisamente el motivo por el que Prodetur ha decidido incluirla entre las personas reconocidas en esta tercera edición del Día Mundial del Turismo.

La gala tendrá lugar en Alcalá de Guadaíra y estará organizada en torno a la celebración del Día Mundial del Turismo. El galardón pretende poner en valor la trayectoria de Pizzalis y su contribución a la difusión del patrimonio y de los recursos turísticos de la provincia de Sevilla.

Sin embargo, el reconocimiento coincide temporalmente con una circunstancia relevante en el ámbito de la contratación pública: la empresa para la que trabaja la premiada ha obtenido dos contratos menores de Prodetur en el mismo ejercicio del presente año 2026.