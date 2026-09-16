El presidente socialista de la Diputación de Sevilla gasta más de 50.000 € en el catering del Día Mundial del Turismo

La Diputación de Sevilla, presidida por el socialista Javier Fernández, ha adjudicado por más de 53.000 euros el servicio de restauración con motivo de la celebración institucional del Día Mundial del Turismo 2026. El contrato, tramitado por Prodetur, sociedad instrumental de la institución provincial dedicada a la promoción turística y el desarrollo económico, ha sido adjudicado a la empresa Melodana S.L. por un importe de 48.510 euros sin IVA, que asciende a 53.361 euros con impuestos incluidos.

La adjudicación se formalizó el pasado 15 de septiembre y corresponde al expediente denominado «Servicio de restauración con motivo de la celebración institucional del Día Mundial del Turismo 2026». El procedimiento partía de un presupuesto de licitación de 63.000 euros sin impuestos y recibió un total de nueve ofertas. Finalmente, Melodana SL resultó adjudicataria por un importe definitivo de 48.510 euros antes de impuestos.

El gasto está vinculado a la celebración institucional del Día Mundial del Turismo de este año, una cita que la Diputación viene utilizando para organizar actos y reconocer a profesionales y empresas vinculados al sector turístico de la provincia. En 2025, por ejemplo, la institución celebró la gala conmemorativa en el Castillo de la Monclova, en Fuentes de Andalucía, con la entrega de los Premios Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas. La edición de 2026 se celebrará el próximo 23 de septiembre en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra, municipio gobernado actualmente por la socialista Ana Isabel Jiménez.

La elección de Alcalá de Guadaíra como sede de la celebración se enmarca en la estrategia de la Diputación de trasladar las actividades turísticas a distintos municipios de la provincia. De hecho, el propio Javier Fernández ha defendido en anteriores ediciones la conveniencia de «sacar esta fiesta a la provincia», como ocurrió en 2025 en Fuentes de Andalucía.

Tres ediciones en localidades de izquierda

Las tres últimas ediciones de la celebración institucional del Día Mundial del Turismo de la Diputación de Sevilla han tenido como escenario municipios gobernados por fuerzas de izquierda. En 2024, la gala se trasladó al Teatro Romano de Itálica, en Santiponce.

Un año después, en 2025, la Diputación volvió a sacar la celebración fuera de la capital y la llevó hasta el Castillo de la Monclova, en Fuentes de Andalucía, donde Javier Fernández presidió la gala. Este 2026, la cita se celebrará el próximo 23 de septiembre en Alcalá de Guadaíra, completando así una secuencia de tres ediciones consecutivas en localidades gobernadas por el PSOE o por formaciones situadas a la izquierda.

El contraste que plantea este recorrido es que, durante estas tres últimas ediciones, la celebración no ha recalado en ninguno de los municipios de la provincia gobernados por el Partido Popular, según el recorrido de las sedes de 2024, 2025 y 2026.