Bernabé señala el «factor humano» como origen del incendio de Tuéjar que ha calcinado ya 835 hectáreas

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado este miércoles el «factor humano» como origen del pavoroso incendio forestal de Tuéjar, en Valencia, que ha calcinado ya 835 hectáreas. Pilar Bernabé ha revelado también que el fuego se inició en una parcela agrícola, cuyo entorno «también se está investigando». Según ha expresado Pilar Bernabé, los miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) le han trasladado que «se descarta» que el inicio de las llamas se haya debido a factores naturales.

Pilar Bernabé ha avanzado que todas las líneas de investigación están abiertas, «tanto si es provocado como si es consecuencia de una negligencia. Pero, desde luego, lo que sí podríamos decir es que no parece que sean causas naturales», las que estén en el origen del fuego. Y que «el factor humano sería determinante».

El incendio de Tuéjar se ha originado a las 16:00 horas de este martes en una zona que forma parte de una reserva de la biosfera, como ha publicado OKDIARIO. El viento y la humedad han ido complicando las tareas de los bomberos hasta situarlo fuera del control de los medios de extinción.

El incendio forestal de Tuéjar se ha producido justo después de un crítico verano caracterizado por las altísimas temperaturas y la humedad en la Comunidad Valenciana, en que los incendios forestales han devorado cerca de 11.000 hectáreas en este territorio, una cantidad muy superior a las poco más de 1.000 hectáreas calcinadas que se produjeron a lo largo del verano de 2025.

A primera hora de la mañana de este miércoles se han movilizado nueve unidades terrestres, dos helitransportadas y cinco autobombas de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana; tres dotaciones y cinco brigadas forestales, también de bomberos forestales; dos dotaciones de cada uno de los consorcios de bomberos de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia; dos dotaciones del área de seguridad de Castellón; 11 medios aéreos, de los que nueve son de la Generalitat Valenciana y dos del Gobierno; una sección de la UME y cuatro brigadas forestales del Ministerio de Transición Ecológica.