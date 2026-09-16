Una concejal del PP en León llama «acomplejado» al Rey por su papel desde la invasión de Ceuta

Margarita Torres, concejal del PP en el Ayuntamiento de León y candidata a la Alcaldía en los pasados comicios, ha llamado «acomplejado» al Rey Felipe VI por su papel en la invasión de Ceuta.

En un mensaje publicado en redes sociales en respuesta a una publicación sobre el papel del monarca en la invasión de Ceuta, ha escrito: «Es que es un Rey acomplejado. De complejidad entiende un rato…».

La polémica se ha producido después de que el jefe del Estado se refiriera este martes por primera vez a la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes ilegales que tuvo lugar el 30 de julio. En un acto de Protección Civil en el que estaba presente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que se trataba de una situación de «extraordinaria complejidad» y habló del «ejemplo de civismo» de los ceutíes.

Ésta ha sido la primera vez que el Rey se ha referido de manera pública a Ceuta, aunque hace unas semanas se reunió con mandos militares y la ministra de Defensa, Margarita Robles, para conocer el dispositivo desplegado en la ciudad.

La visita del Rey a Ceuta

Por el momento, el Rey no ha viajado a Ceuta, aunque tiene previsto hacerlo en las próximas semanas junto a la Reina Letizia. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez han retrasado la visita, alegando que hay «detalles» pendientes de ultimar, como la posibilidad de que Pedro Sánchez le acompañe.

De hecho, en el entorno del presidente del Gobierno no descartan que éste se sume a la visita. En caso de que el jefe de Ejecutivo no pueda acompañar a los Reyes, será un «ministro de jornada» el que le acompañe, pero «todo está aún por decidir». Así lo trasladaron en una conversación con OKDIARIO.

Por su parte, desde el Palacio de la Zarzuela han señalado que, por el momento, desconocen las fechas que se barajan para la visita, así como otros detalles. Por otra parte, han asegurado de que la decisión de realizar el que será el primer viaje de los Reyes siendo monarcas estaba tomada antes de que se produjese la invasión masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio.