El Rey sitúa a Ceuta como «ejemplo de civismo» mientras espera a que Sánchez ponga fecha a su viaje

El Rey Felipe VI ha elogiado el «ejemplo de civismo» de Ceuta en una situación «de extraordinaria complejidad», haciendo referencia a la invasión que se produjo el pasado 30 de julio. Éstas han sido sus primeras palabras en público sobre la situación que vive la ciudad autónoma desde que se produjo la entrada de más de 80.000 inmigrantes ilegales desde Marruecos, mientras espera a que el Gobierno ponga fecha a su viaje.

Así se ha pronunciado en un acto que se ha celebrado en la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas Vaciamadrid (Madrid), donde ha hecho un reconocimiento al trabajo «ingente» que está realizando en la ciudad autónoma el personal de Protección Civil en coordinación con el resto de servidores públicos y voluntarios.

«La labor de esos hombres y mujeres genera la admiración de todos los españoles. Como también lo hace el hecho de que Ceuta haya sido el primer territorio de España en alcanzar el 100% de formación en emergencias en sus colegios», ha señalado el jefe del Estado.

«Las grandes emergencias pueden ser de toda índole», ha sostenido Felipe VI. Al hilo, ha resaltado que «a menudo un incendio, un terremoto, una inundación o un gran accidente trascienden las fronteras administrativas o la delimitación de competencias, poniendo a prueba nuestra flexibilidad y capacidad de coordinación, de formación de equipos y de integración de los recursos de distintas administraciones públicas».

El viaje del Rey a Ceuta

Felipe VI tiene previsto viajar a Ceuta junto a su mujer en las próximas semanas. Un viaje que desde el Gobierno de Pedro Sánchez están retrasando. Fuentes de Moncloa han indicado a OKDIARIO que hay «varios detalles» pendientes de ultimar, entre ellos, la posibilidad de que Pedro Sánchez le acompañe.

De hecho, en el entorno del presidente del Gobierno no descartan que éste se sume a la visita. En caso de que el jefe de Ejecutivo no pueda acompañar a los Reyes, será un «ministro de jornada» el que le acompañe, pero «todo está aún por decidir».

Por su parte, desde el Palacio de la Zarzuela aseguran que, por el momento, desconocen las fechas que se barajan para la visita, así como otros detalles. Por otra parte, advierten de que la decisión de realizar el que será el primer viaje de los Reyes siendo monarcas estaba tomada antes de que se produjese la invasión masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio.

La última visita de un jefe de Estado a Ceuta la protagonizó hace casi 20 años Juan Carlos I, quien acudió a la ciudad autónoma con la Reina Sofía. Entonces, el viaje provocó un incidente diplomático y mucha tensión con el reino de Marruecos, que considera una «provocación» la presencia de los monarcas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.