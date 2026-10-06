Centros de datos bendecidos desde el espacio: los satélites pueden ver dónde construirlos con menor impacto

Los datos satelitales podrían ayudar a los gobiernos a decidir dónde construir los centros de datos que impulsan el crecimiento de la inteligencia artificial (IA), al mostrar dónde hay energía renovable, agua y terrenos disponibles y dónde son mayores los riesgos de sequía y cambio climático.

Así lo defienden investigadores de la Universidad de Surrey, que sostienen en un artículo publicado en la revista Nature Reviews Clean Technology que la observación de la Tierra debería ser una parte formal de la planificación de la transición hacia la energía limpia.

La observación de la Tierra es la información sobre los sistemas del planeta que se recopila principalmente mediante satélites. Según el equipo, es un recurso a menudo infrautilizado que gobiernos, reguladores e inversores deberían usar para planificar, ejecutar y controlar esa transición.

Una lista de espera desbordada

La petición de los investigadores de Surrey llega cuando la demanda satura la lista de espera para conectarse a la red eléctrica británica. Según el regulador Ofgem, la demanda contratada en esa lista aumentó de 41 a 125 gigavatios entre noviembre de 2024 y junio de 2025.

Ese aumento se debe principalmente a proyectos de centros de datos. En apenas siete meses, la demanda contratada en la cola de conexión se triplicó, una muestra de la presión que el auge de la inteligencia artificial ejerce sobre las redes eléctricas.

A escala mundial, la Agencia Internacional de la Energía prevé que el consumo de electricidad de los centros de datos pase de 485 teravatios-hora en 2025 a 950 en 2030. Esa cifra equivale aproximadamente a la electricidad que Japón consume en un año.

Qué miden los satélites

Los autores afirman que los datos geoespaciales y satelitales pueden respaldar una planificación más estratégica de los centros de datos. Para ello combinan información sobre el potencial de energía renovable y la temperatura de la superficie terrestre.

A esos datos suman la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas, la exposición a la sequía, la biodiversidad, las limitaciones del uso de la tierra y las proyecciones de riesgo climático. Todos ellos son factores clave a la hora de elegir dónde levantar cada instalación.

La doctora Ana Andries, profesora titular de SIG, teledetección y evaluación ambiental y autora principal del comentario, recuerda que cada nuevo centro de datos implica «una decisión a largo plazo sobre energía, agua y terreno». Además, añade, es una fuente creciente de emisiones globales de carbono.

Información que se deja de lado

Andries sostiene que los satélites ya proporcionan información detallada y actualizada periódicamente sobre esos tres aspectos, pero que «con demasiada frecuencia esta información se omite en las decisiones importantes». Por eso, afirma, piden a los gobiernos que la incluyan en la normativa.

El objetivo, según la investigadora, es que la infraestructura que impulsa el auge de la IA se ubique «donde la red eléctrica, el potencial de energías renovables y el entorno lo permitan».

El comentario explica también cómo los satélites facilitan la planificación, la operación y el monitoreo. En la fase de planificación, el Atlas Solar Global utiliza datos satelitales para mapear el potencial de energía solar en todo el mundo.

Junto a él, MapYourGrid, un proyecto comunitario de código abierto, mapea las líneas eléctricas, las subestaciones y las centrales eléctricas. Así los planificadores pueden identificar dónde se puede conectar la nueva generación.

Vigilar las instalaciones en marcha

Una vez que la infraestructura esté en funcionamiento, las imágenes térmicas desde el espacio podrían ayudar a identificar fallas, como puntos calientes en los paneles solares. Detectarlos a tiempo permite corregir problemas operativos.

El radar de los satélites Sentinel-1 puede mapear el viento en la superficie del mar alrededor de los parques eólicos marinos. Entre otros datos, muestra el aire más lento en las estelas que dejan los propios parques.

El agua es un área en la que los sistemas energéticos están expuestos. La sequía de este verano hizo que el Danubio alcanzara mínimos históricos y obligó a Rumanía a cerrar ambos reactores de la central nuclear de Cernavodă, que normalmente suministra alrededor de una quinta parte de la electricidad del país.

El agua, punto débil de la red

Los datos climáticos y el monitoreo satelital de los niveles de los ríos, los embalses y la sequía pueden ayudar a estimar los riesgos para la energía hidroeléctrica. También sirven para las centrales que dependen del agua de los ríos para la refrigeración y para proteger un suministro eléctrico gestionable.

Los satélites también sirven para exigir cuentas. Algunos con sensores de metano detectaron emisiones tan pequeñas como 0,03 toneladas por hora en pruebas controladas a ciegas, aunque el rendimiento varió entre los sistemas. Los reguladores disponen así de una forma de controlar las emisiones de la infraestructura de petróleo y gas.

Las imágenes satelitales se han utilizado, además, para mapear la expansión minera vinculada a las cadenas de suministro de energía limpia en la República Democrática del Congo. Un uso que muestra el alcance de esta tecnología más allá de la propia generación eléctrica.

Pruebas satelitales obligatorias

Los autores instan a los gobiernos y reguladores a exigir evidencia satelital en la zonificación de energías renovables, la concesión de permisos de infraestructura, la evaluación de riesgos climáticos y la evaluación de impacto ambiental. La petición es especialmente relevante cuando los proyectos afectan a la tierra, el agua, la biodiversidad o el acceso a la red eléctrica.

Los planes energéticos y los informes regulatorios deberían, además, establecer estándares de datos claros, requisitos de validación y la forma de informar sobre la incertidumbre. Con ello se evitaría que los datos satelitales se utilicen sin criterios comunes.

Para los inversores y las empresas de servicios públicos, el equipo argumenta que los datos satelitales deben formar parte de la debida diligencia y de la evaluación de riesgos de los activos. Es decir, de cómo se analiza cada proyecto antes de financiarlo y mientras funciona.

Un apoyo, no un sustituto

Los investigadores añaden que los datos satelitales deben respaldar estas decisiones, pero no reemplazar los datos terrestres, el conocimiento local ni los informes oficiales. La observación de la Tierra se plantea como una herramienta complementaria.

Para lograrlo será necesario fortalecer las capacidades. Los ministerios de energía, los organismos reguladores, las empresas de servicios públicos, las autoridades locales y los inversores necesitan productos satelitales fiables, orientación práctica, normas, formación y pruebas de que este enfoque es rentable.

El profesor Ravi Silva, catedrático distinguido y director del Instituto de Tecnología Avanzada de la Universidad de Surrey y coautor del comentario, subraya que construir un futuro de energía limpia requiere «miles de decisiones». Van desde elegir las ubicaciones de parques solares, aerogeneradores, infraestructura de transmisión y almacenamiento de energía hasta garantizar que estos activos operen eficazmente durante toda su vida útil.

Decisiones más eficientes

Según Silva, una mejor información contribuye a que esas decisiones sean «más eficientes, rentables y fiables». En su opinión, los datos satelitales pueden ayudar a identificar áreas con abundantes recursos solares y eólicos, mapear la infraestructura existente y detectar problemas operativos.

Además, añade, proporcionan «información independiente para respaldar el monitoreo y la supervisión» de los activos energéticos, un papel que los autores quieren ver reflejado en la normativa que regula la construcción de los centros de datos.