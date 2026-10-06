Detenido en Ibiza por narcotráfico y blanqueo el ex entrenador del boxeador profesional ‘El Kaisser’

José Luis Cortés Cortés, conocido entrenador de boxeo y propietario del Olimpia Ibiza Fight Center, es uno de los cuatro detenidos en Ibiza en la macrooperación desarrollada por Policía Nacional y Guardia Civil contra una organización internacional investigada por narcotráfico y blanqueo de capitales. Cortés fue durante años entrenador del boxeador profesional Sergio Fernández, ‘El Kaisser’, antes de que ambos pusieran fin a su relación profesional.

La operación se ha saldado con 27 detenidos, 26 en España y uno en República Dominicana, dentro de una investigación que gira en torno a presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras conocerse su detención es su pasado como entrenador del boxeador profesional Sergio Fernández, conocido deportivamente como ‘El Kaisser’. Cortés estuvo al frente de su preparación durante una etapa de la carrera deportiva del púgil.

Sergio Fernández, ‘El Kaisser’, no tiene absolutamente ninguna relación con esta operación policial. El boxeador profesional, que actualmente desarrolla su trayectoria como agente de la autoridad, mantiene una trayectoria profesional intachable. La relación con José Luis Cortés se limitó a una etapa anterior de su carrera deportiva, cuando este ejerció como su entrenador, y ambos llevan años sin mantener esa relación profesional. Su nombre no está vinculado a la investigación.

La Policía Nacional difundió imágenes del operativo en las que aparece Cortés durante la intervención realizada en una vivienda. En las imágenes, facilitadas por los cuerpos policiales, se observa parte de la actuación de los agentes y, posteriormente, al entrenador bajando unas escaleras durante el dispositivo de entrada y registro en su domicilio. La detención también ha tenido repercusión en el ámbito político de Ibiza. Cortés es marido de Ana Ferrer Prohías, concejala del Ayuntamiento de Ibiza, quien presentó su dimisión después de conocerse la operación.

La noticia ha generado sorpresa y preocupación en determinados círculos políticos y sociales de Ibiza, especialmente entre personas que conocen al detenido por su trayectoria en el mundo del deporte. Fuentes de su entorno han mostrado su incredulidad ante lo sucedido y confían en que el procedimiento judicial permita esclarecer el papel que se atribuye a Cortés en la investigación.

La operación tiene una dimensión internacional y está dirigida por la Audiencia Nacional, con participación de la Fiscalía Especial Antidroga. Las pesquisas tratan de determinar el funcionamiento de la organización investigada y el papel que habría desempeñado cada una de las personas detenidas.

Cortés pasó así de ser una figura conocida dentro del boxeo ibicenco y antiguo entrenador de uno de los púgiles profesionales más reconocidos vinculados a la isla a convertirse en uno de los cuatro detenidos en Ibiza dentro de una de las operaciones contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales que ha sacudido a la isla.

En cualquier caso, la detención no supone una condena y será la investigación judicial la que determine los hechos y la eventual responsabilidad penal de cada uno de los arrestados.