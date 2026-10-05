¿Cuándo fueron las últimas elecciones en España? Estos fueron los resultados, pactos y representantes por partidos

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado las elecciones para el 29 de noviembre tras no conseguir aprobar ninguno de los dos reales decretos leyes de vivienda presentados el pasado 2 de octubre en el Congreso de los Diputados. Tras el «no» de PP, VOX y Junts, Sánchez se ha visto obligado a llamar a las urnas a los españoles antes de tiempo.

Tras ocho años de legislatura, Sánchez busca aglutinar a la izquierda en unas nuevas votaciones tras la falta de apoyos en su actual coalición.

Cuándo fueron las últimas elecciones en España

Las últimas elecciones en España se celebraron el 23 de julio de 2023, siendo las decimosextas elecciones generales democráticas desde la Constitución de 1978, las quintas de Felipe VI como rey y las primeras celebradas en el mes de julio. Inicialmente previstas para diciembre de 2023, tras los malos resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y municipales de 2023, Pedro Sánchez decidió disolver las Cortes Generales y, al igual que hace ahora, adelantar las elecciones al domingo 23 de julio.

Estos fueron los resultados

En dichas elecciones, el Partido Popular ganó las elecciones con 8,160,837 votos, 3,133,797 más que en las anteriores elecciones, y 137 escaños. El PSOE consiguió 7,821,718 votos, 1,029,519 más que en noviembre de 2019, y 121 escaños. Al no conseguir mayoría absoluta, Alberto Núñez Feijóo no pudo formalizar un gobierno de coalición por falta de escaños y la falta de aprobación en las dos votaciones de investidura en el Congreso.

Qué pactos se hicieron tras las elecciones de 2023

Tras no salir adelante la investidura de Núñez Feijóo, Felipe VI encomendó a Pedro Sánchez la formación de gobierno. El líder socialista logró la formación de gobierno tras pactar una coalición con Sumar y el sí de Junts, con 7 escaños en las elecciones generales, que era la única vía para la formación de gobierno. Sánchez se convertía así en presidente del gobierno el 16 de noviembre de 2023.

Estos fueron los representantes por partidos

Tras lograr la investidura, Pedro Sánchez conseguía mantenerse en el gobierno tras la moción de censura de Mariano Rajoy en 2018 y la ratificación en la Moncloa tras formar gobierno con Podemos en 2019. Por parte del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo se enfrentaba a sus primeras elecciones generales como líder del partido tras sustituir a Pablo Casado en 2022.

En los otros partidos principales de España, Santiago Abascal continuaba al frente de Vox, mientras que Yolanda Díaz lo hacía al frente de Sumar tras la escisión de Podemos. Miriam Nogueras, actual líder de Junts, lideraba también el partido que dio pie a la formalización de gobierno en 2023.