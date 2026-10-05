Qué significa disolver las Cortes: cómo y quién lo hace

Pedro Sánchez ha anunciado el adelanto de las elecciones para el domingo 29 de noviembre de 2026. Este adelanto ha sido impulsado tras la negativa del Congreso a los decretos ‘Maricarmen’. Disolver las Cortes significa poner fin de forma anticipada a la legislatura de un gobierno que suele durar cuatro años.

La disolución afecta al funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, que cesan casi al completo sus competencias y correcto funcionamiento. Este hecho conlleva de forma obligatoria la convocatoria de nuevas elecciones.

El órgano encargado de sustituir a las Cortes durante el periodo que estas están disueltas, hasta el resultado de las urnas, es la Diputación Permanente.

¿Quién es el encargado de disolver las Cortes?

El poder de disolver las Cortes reside en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, es el Rey de España quien ejecuta la decisión, firmando obligatoriamente el real decreto que corresponde. El monarca no puede negarse a firmarlo si se conceden todos los requisitos institucionales.

¿Cómo se disuelven las Cortes?

Una vez el presidente del Gobierno comunique la decisión de disolución al jefe del Estado, que es el rey de España, se procede a la disolución. El artículo 115 de la Constitución Española recoge el procedimiento. En primer lugar, el presidente debe deliberar previamente con el Consejo de Ministros, aunque la decisión final sea del presidente.

Una vez se llegue a un punto, el presidente comunica la decisión al rey, como ha hecho Pedro Sánchez en su intervención de las 9 de la mañana el lunes 6 de octubre. El rey emite el Decreto de Disolución. En ese mismo decreto se debe fijar una fecha donde se celebre una nueva convocatoria a elecciones generales.

El decreto se publica en el BOE (generalmente al día siguiente del anuncio formal). Es en ese instante cuando las Cortes quedan oficialmente disueltas y empieza a correr el reloj electoral.