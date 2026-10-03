Sumar se posiciona a favor de convocar elecciones y abre la puerta a romper el Gobierno del PSOE, dejando caer la coalición que sostiene a Pedro Sánchez. El diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha sostenido que mantener la legislatura «no tiene sentido» si no se pueden aprobar iniciativas sociales.

El comunista y miembro del Foro de Puebla, Enrique Santiago, ha defendido el adelanto electoral en pleno fin de semana de reflexión de Sánchez, durante la manifestación contra la crisis de la vivienda esta sábado en Madrid, que ha capitaneado con las siglas de Izquierda Unida (IU).

También la vicepresidenta del Ejecutivo de Sánchez, y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha animado a participar en las manifestaciones contra el propio gobierno del que forma parte y es ministra de Trabajo. Lo ha hecho desde la localidad de Cervantes (Lugo), donde ha participado en un foro sobre economía social y reto demográfico junto al director de cine Oliver Laxe.

El domingo, las formaciones que integran Sumar tantearán quién será el próximo secretario general de la formación, tras la renuncia de Yolanda Díaz ha continuar al frente.

Por su parte, la líder de Podemos, Irene Montero, no apuesta por adelantar las elecciones. La eurodiputada prefiere «aprobar por decreto la bajada de los precios de los alquileres» y «expropiar viviendas».